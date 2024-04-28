Afşin'de köy evleri inşaatında yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çobenbeyli Mahallesi'nde, depremlerin ardından yapımına devam edilen köy evleri inşaatında yangın çıktı.

Yangın, işçilerin kaldığı konteynerlerde başladı ve Afşin itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, işçilerin yatakhane olarak kullandığı onlarca konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı