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Afşin'de köy evleri inşaatında yangın çıktı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çobenbeyli Mahallesi'nde, depremlerin ardından yapımına devam edilen köy evleri inşaatında yangın çıktı.

Afşin'de köy evleri inşaatında yangın çıktı mask
Afşin'de köy evleri inşaatında yangın çıktı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çobenbeyli Mahallesi'nde, depremlerin ardından yapımına devam edilen köy evleri inşaatında yangın çıktı.

Afşin'de köy evleri inşaatında yangın çıktı

Yangın, işçilerin kaldığı konteynerlerde başladı ve Afşin itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, işçilerin yatakhane olarak kullandığı onlarca konteyner kullanılamaz hale geldi.

Afşin'de köy evleri inşaatında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kahramanmaraş, Afşin, Çobenbeyli Mahallesi, deprem, yangın, köy evleri inşaatı, yatakhane, konteyner

28 Nis 2024 - 15:47 - Gündem

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