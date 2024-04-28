Afşin'de köy evleri inşaatında yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çobenbeyli Mahallesi'nde, depremlerin ardından yapımına devam edilen köy evleri inşaatında yangın çıktı.
Yangın, işçilerin kaldığı konteynerlerde başladı ve Afşin itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, işçilerin yatakhane olarak kullandığı onlarca konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.