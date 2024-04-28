Kayseri’de elektrik kesintisi: 29 Nisan’da o ilçelerde yaşanacak

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Gemerek ilçesine bağlı Eğerci Göksu Mah. Eğercibaba Cad., Devrim Cad., Evliya Sok., Evliya Cad., Fatih Cad., İbni Sina Cad., Gemerek Cad., Atatürk Cad., Cami Sok., Kenan Evren Cad., A. Yesevi Cad. Ve Civarlarında / Eğerci Karşıyaka Mah. Atatürk Cad., Kayseri Cad., Yavuz Selim Cad., Mithatpaşa Cad., Cengiz Topel Cad., Gemerek Cad. Küm. Evler Sok., Gemerek Cad., M.Akif Ersoy Cad., Atatürk Cad. Küm.Evler, Yunusemre Sok., İstiklal Cad., Tuna Cad., Kazım Karabekir Cad. Ve Civarlarında / Eğerci Bahçelievler Mah. Mete Cad., Yeşildere Cad., Eğercibaba Cad., Yıldırım Beyazıt Cad., İsmet İnönü Cad., Hasan Tahsin Cad., Fevziçakmak Cad., Gümüşdere Cad., Cumhuriyet Cad., Selçuklu Cad., Fatih Cad., Adnan Menderes Cad., Özeller Sok., Atatürk Cad. Ve Civarlarında / Akçaşar Köyü Akçaşar Kümeevl. Ve Civarlarında / Tekmen Köyü Tekmen Kümeevler ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas/Melikgazi’ye bağlı Endürlük Mah. Endürlük Cad., Sultan Sok., Cumhuriyet Meydanı, Sönmez Sok., İstiklal 1.Cad., Ali Rıza Sok., Alsancak Sok., 6307.Sok., Huzur Sok., Mesut Sok., Vatan 1.Sok., Billur Sok., Molla Rıfat Hoca Sok., Öğün Çıkmaz Sok., Yıldız Sok., Hilal Sok., Kurtuluş Sok., 6305. Sok., Selvi Sok., Serkan Sok., Sorgun Sok., Ali Paşa Sok., Sipahi Sok., 6315.Sok., 6306. Sok., 6308. Sok Ve Civarlarında / Akçakaya Mah. Zevce Sok. Ve Civarlarında / Kıranardı Mah. Yeşildere Cad., 2891. Sok., 6315.Sok., 2890. Sok., Alidağ Cad., 2892.Sok., 2893.Sok., Şafak Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Yenice Mah. 1001. Sok., 1008. Sok., 1007. Sok., 1011. Sok., 1004. Sok., 1010. Sok., 1012. Sok., 1003. Sok., Yenice Kümeevler, 1002.Sok., 1005. Sok., 1006. Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mah. 630. Sok., 626. Sok., 604. Sok., 627. Sok., Ulubatlı Cad., 606. Sok., Gökay Cad., 611. Sok., 610. Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mah. 3043.Sok., 3041.Sok., Çavuşağa Kümeevler, 3039.Sok., 3042.Sok., 3029.Sok., 3045.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mah. Subaşı Kümeevler, İncesu-Subaşı Köyü, 1751.Sok., Sürtme Kümeevler ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mah. Dumanlar Sok., Demircili Sok., Eldirek Sok., 3218. Sok., Yağmurlu Cad., 2748. Sok., 3219.Sok., 2757.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kurbağalık Mah. Kurbağalık Küm.Ev. ve civarlarına / Karakuyu Mah. Karakuyu Küm.Ev. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mah. Akmusluk Sok., Akdağ Çık.Sok., Becen Cad., Akdağ 1.Sok., Sefa Sok., Kayabaşı Sok., Göksu Sok., Akasyalı Cad. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Kemer Becen Mah. Harmantepe Cad., Akmusluk Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Alagazili Mah. Alagazili Küm.Ev. Ve Civarlarında / Artmak Mah. Artmak Küm.Ev., Artmak Köyü Ve Civarlarına / Serinyurt Mah. Serinyurt Köyü, Serinyurt Küm.Ev. Ve Civarlarına / Arslanbeyli Mah. Aslanbeyli Köyü, 3023.Sok., 3025.Sok., 3013.Sok., 3008.Sok., 3012.Sok., 3022.Sok., 3010.Sok., 3014.Sok., 3027.Sok., 3015.Sok., 3026.Sok., 3024.Sok., 3019.Sok., 3018.Sok., 3020.Sok., 3017.Sok., 3016.Sok., 3009.Küm.Ev, 3021.Sok. Ve Civarlarına / Elmalı Mah. Elmalı Küm.Ev. Ve Civarlarında / Gültepe Mah. Gültepe Küm.Ev., Gültepe Köyü Ve Civarlarına / Şabanlı Mah. Şabanlı Kümeevler, Şabanlı Köyü Ve Civarlarında / Kadılı Mah. Kurukavak Küm.Ev., Kadılı Küm.Ev., Kadılı Köyü Ve Civarlarına / Kızılören Mah. Kızılören Köyü, Kızılören Küm.Ev., Çamlıca 2.Küm.Ev., Hasırcı Mez., Mezgitli Küm.Ev. Ve Civarlarına / Hasırcı Mah. Hasırcı Küm.Ev. Ve Civarlarına / Paşalı Mah. Hörgücük Küm.Ev., Paşalı Küm.Ev. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mah. Maraşyolu Cad., Yeni Okul Sok., Çörekdere Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık Mah. Karanlık Sok., 270.Sok., Kalender Sok., Şehit Abdullah Şanlı Sok., Zeki Dayı Sok., Hacı Hasan Efendi Cad., Hafız Efendi Sok., Asma Sok., Sümbül Sok., Mezarlık2.Sok., Yerlikaya Sok., Kamil Efendi Sok., Okul3.Sok., Ünlü Sok., Güney2. Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Dadağı Mah. Fatih Cad. ve civarlarına,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine Çiftlik Mah. 99.Sok., 173.Kümeevler, Muratbeyli Mah. Muratbeyli Kümeevler, Yıldırım Mah. Yıldırım Kümeevler, Çiftlik Mah. Tekel Sok., 173.Kümeevler, Yıldırım Mah. Yıldırım Kümeevler ve civarlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.