Mücbir sebep hali nedir? Malatya’da ne zaman ilan edildi, ne zaman bitecek?

Türkiye gündemine en yakın 2011 yılında yaşanan Van depremi ile gelen, 6 Şubat depremlerinden sonra ise özellikle deprem bölgesinin en önemli gündemlerinden biri olan mücbir sebep hali nedir? Malatya ve deprem bölgesinde mücbir sebep neden ve ne zaman ilan edildi, ne zaman bitecek? Tüm detaylar haberimizde…

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

İsteğin dışında gelişen olaylar nedeniyle meydana gelmiş durumları ifade eden mücbir sebep ifadesi hukuki bir terimdir. Genel anlamda sözleşme ya da taahhüdün gerekliliklerinin tercih dışı yani istemsizce yerine getirilememesi durumunu açıklar. Mücbir sebep olarak; lokavt, grev, deprem, terör olayları ve sel baskını gibi doğal afetler vb. gibi durumlar örnek gösterilebilir.

MÜCBİR SEBEP HALİ NE DEMEK?

Mücbir sebep hali tahmin edilemeyen tamamen dış kaynaklı oluşan olay ve durumları ifade ediyor. Aslında sigorta poliçeleri ve ticari sözleşmelerde mücbir sebepler kaydı bulunuyor.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, sözleşme ve taahhüde dayalı sorumlulukların elde olmayan sebeplerden ötürü yerine getirilememesi anlamını da taşıyan bu terim, 6 Şubat’tan sonra deprem bölgesi için ilan edildi.

NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremlerin yaşandığı günün hemen ertesinde “Deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir” açıklamasını yaptı. Bu ilanın geçerli olduğu illerden biri Malatya’ydı.

SON KEZ UZATILDI

Daha sonra bu süre 30 Nisan 2024 tarihine kadar ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, halen mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan 2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31 Ağustos 2024 Cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.