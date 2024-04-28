e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak?

Yabancı dil sınavlarını takip eden adaylar şu sıralar e-YÖKDİL’le ilgili araştırmalar yapıyor. Başvuruları halen devam eden e-YÖKDİL nerede yapılacak, sınavlar ne zaman, başvurular ne zaman bitecek, başvuru ücretleri ne kadar? Tüm soruların cevabı haberimizde…
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre e-YÖKDİL adına başvuruların devam ettiği ilanlar şöyle:
-e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler
-e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce- Sağlık Bilimleri
-e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri
BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler için başvurular 18 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav 11 Mayıs’ta yapılacak.
e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri için başvurular 18 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav 12 Mayıs’ta yapılacak.
e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri için başvurular 19 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav 18 Mayıs’ta yapılacak.
SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?
ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, sınavlar Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler, e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri; her üç sınav için de sınav ücreti 950 TL…
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.