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e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak?

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Yabancı dil sınavlarını takip eden adaylar şu sıralar e-YÖKDİL’le ilgili araştırmalar yapıyor. Başvuruları halen devam eden e-YÖKDİL nerede yapılacak, sınavlar ne zaman, başvurular ne zaman bitecek, başvuru ücretleri ne kadar? Tüm soruların cevabı haberimizde…

e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak malatya haber mask
e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak malatya haber
e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak malatya haber
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Yabancı dil sınavlarını takip eden adaylar şu sıralar e-YÖKDİL’le ilgili araştırmalar yapıyor. Başvuruları halen devam eden e-YÖKDİL nerede yapılacak, sınavlar ne zaman, başvurular ne zaman bitecek, başvuru ücretleri ne kadar? Tüm soruların cevabı haberimizde…

e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre e-YÖKDİL adına başvuruların devam ettiği ilanlar şöyle:
-e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler
-e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce- Sağlık Bilimleri
-e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri

e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak?


BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler için başvurular 18 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav 11 Mayıs’ta yapılacak.

e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri için başvurular 18 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav 12 Mayıs’ta yapılacak.

e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri için başvurular 19 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav 18 Mayıs’ta yapılacak.

e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak?

SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, sınavlar Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.

e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler, e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri; her üç sınav için de sınav ücreti 950 TL…

e-YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? e-YÖKDİL hangi şehirlerde yapılacak?

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28 Nis 2024 - 15:09 Malatya- Eğitim

Mahreç  Murat İpekten

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