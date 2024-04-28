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Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

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Ankara’dan Kozan’a Ramazan Bayramı tatili için gelen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göleti'nde balık tuttuktan sonra yüzerek karşıya geçmek isterken aniden kayboldu.

Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı mask
Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı
Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Ankara’dan Kozan’a Ramazan Bayramı tatili için gelen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göleti'nde balık tuttuktan sonra yüzerek karşıya geçmek isterken aniden kayboldu.

Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

3 çocuk babası Sarıtiken'in cansız bedeni, 17 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda jandarma su altı robotu tarafından bulundu.

Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Sarıtiken’in cansız bedenine 35 metre derinlikte ulaşıldı Jandarma ekipleri, su altı robotuyla gerçekleştirdikleri arama çalışmaları sonucunda Sarıtiken'in cansız bedenine 35 metre derinlikte ve gölette girdiği noktadan 100 metre açıkta ulaştı.

Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

17 gündür bekleyiş devam ederken mahalle muhtarı Mızrak Acar, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve sonunda cenazeye ulaşıldığını belirterek, "Jandarma ekiplerine ve AKOM ekiplerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun" dedi.

Sarıtiken’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Nis 2024 - 15:03 - Asayiş

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