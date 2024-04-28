Baraj Göleti'nde kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

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Ankara’dan Kozan’a Ramazan Bayramı tatili için gelen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göleti'nde balık tuttuktan sonra yüzerek karşıya geçmek isterken aniden kayboldu.

3 çocuk babası Sarıtiken'in cansız bedeni, 17 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda jandarma su altı robotu tarafından bulundu.

Sarıtiken’in cansız bedenine 35 metre derinlikte ulaşıldı Jandarma ekipleri, su altı robotuyla gerçekleştirdikleri arama çalışmaları sonucunda Sarıtiken'in cansız bedenine 35 metre derinlikte ve gölette girdiği noktadan 100 metre açıkta ulaştı.

17 gündür bekleyiş devam ederken mahalle muhtarı Mızrak Acar, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve sonunda cenazeye ulaşıldığını belirterek, "Jandarma ekiplerine ve AKOM ekiplerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun" dedi.

Sarıtiken’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı