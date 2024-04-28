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Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi

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Erzincan’da bulunan Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi mask
Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi
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Erzincan’da bulunan Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi

Munzur Dağlarına yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı.

Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi

Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavruları bir süre bölgede gezindi.
İHA muhabiri Murat Aydemir tarafından kamerayla görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Erzincan, Munzur Dağları, ayı, yavru ayı, yiyecek, Dağ

28 Nis 2024 - 15:00 - Yaşam

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