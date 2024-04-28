Erzincan’da bulunan Munzur Dağlarında anne ayı ve iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Munzur Dağlarına yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı.

Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavruları bir süre bölgede gezindi.

İHA muhabiri Murat Aydemir tarafından kamerayla görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı