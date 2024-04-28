Yüksekova ilçesinde Nisan ayında dahi karla mücadele devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Pınargözü köyünde, Nisan ayına rağmen hala karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Pınargözü bölgesinde bulunan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyorlar. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan bu bölgede, yer yer 5 metreyi aşan kar yığınlarıyla mücadele etmek oldukça zorlu bir süreç gerektiriyor.

Ekipler, kepçe kullanarak açamadıkları alanlarda ekskavatörlerden de faydalanıyorlar. Karla mücadele ekipleri, bölgedeki çalışmaların devam edeceğini ve Nisan ayında dahi Yüksekova'nın birçok bölgesinde benzer mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı