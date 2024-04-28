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Yüksekova ilçesinde Nisan ayında dahi karla mücadele devam ediyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Pınargözü köyünde, Nisan ayına rağmen hala karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde Nisan ayında dahi karla mücadele devam ediyor mask
Yüksekova ilçesinde Nisan ayında dahi karla mücadele devam ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Pınargözü köyünde, Nisan ayına rağmen hala karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde Nisan ayında dahi karla mücadele devam ediyor

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Pınargözü bölgesinde bulunan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyorlar. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan bu bölgede, yer yer 5 metreyi aşan kar yığınlarıyla mücadele etmek oldukça zorlu bir süreç gerektiriyor.

Yüksekova ilçesinde Nisan ayında dahi karla mücadele devam ediyor

Ekipler, kepçe kullanarak açamadıkları alanlarda ekskavatörlerden de faydalanıyorlar. Karla mücadele ekipleri, bölgedeki çalışmaların devam edeceğini ve Nisan ayında dahi Yüksekova'nın birçok bölgesinde benzer mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, Pınargözü köyü, kar, Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

28 Nis 2024 - 14:57 - Gündem

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