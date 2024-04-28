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Elazığlı kadınların el işi çantaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor

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Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Derneği'nin başlattığı 'Birlikte Üretip Birlikte Kazanıyoruz' projesi kapsamında, Elazığlı kadınlar geleneksel Elazığ ve Harput motiflerini işledikleri çantaları üretiyorlar.

Elazığlı kadınların el işi çantaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor mask
Elazığlı kadınların el işi çantaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor
Elazığlı kadınların el işi çantaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor
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Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Derneği'nin başlattığı 'Birlikte Üretip Birlikte Kazanıyoruz' projesi kapsamında, Elazığlı kadınlar geleneksel Elazığ ve Harput motiflerini işledikleri çantaları üretiyorlar.

Elazığlı kadınların el işi çantaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor

Bu özgün tasarımlar, Fransa, İtalya, Avustralya ve dünyanın diğer birçok ülkesinde sergilenerek ve satılarak büyük ilgi görüyor.

Elazığlı kadınların el işi çantaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor

Dernek Başkanı Erhan Eğit, projenin kadınların ve gençlerin üretim sürecine dahil edilmesini savunduğunu belirtti. Eğit,

"Elazığ motifleriyle işlenmiş dünya standartlarında çantalar, dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmek üzere gönderilecek. Elazığ'ın kadim kültürünü ve tarihini yansıtan bu çantalar, büyük emeklerle üretiliyor."

dedi.

Elazığlı kadınların el işi çantaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor

Çantaların üretiminde emeği geçen kadınlar ise hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de aile ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti. Neslihan Karlıdağ,

"Örgü ve takı gibi el işleri yapıyoruz. Çantalarımız tamamen özenle el işidir ve kağıt ile hasır iplerle yapılmaktadır. Bu çantaların dünya çapında satılması ve Elazığ'ın adının duyurulması bizi gururlandırıyor. Elazığlı kadınlar olarak üretkenliklerimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz."

şeklinde konuştu.

Elazığlı kadınların el işi çantaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor

Nesrin Kılınç ise

"Ürettiğimiz ürünlerin yurtdışında beğenilmesi bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. El becerilerimizin takdir edilmesi, Elazığ'ın ismini dünyaya duyurmak adına bizi motive ediyor."

şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.

Elazığ'ın geleneksel motiflerini ve el işçiliğini yansıtan bu çantalar, kadınların emekleriyle dünya çapında tanınarak hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor hem de ailelerin ekonomik durumuna destek oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Nis 2024 - 14:54 - Yaşam

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