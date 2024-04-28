Malatya’da yaşanan depreme yorum: “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

Malatya’da bu sabah saatlerinde yaşanan artçı sarsıntıyı değerlendiren emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,
“ Deprem DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”
yorumunu yaptı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün sabah saat 06.53’te Malatya Kamıştaş merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı noktalarda hissedilen depremin derinliği ise 3.2’ydi.
Bu sabah saatlerinde yaşanan artçı sarsıntıyı değerlendiren emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,
“Beklenen bir depremdi”
yorumunu yaptı.
Önal,
“Bugün Kamıştaş-Malatya’da olan 3.5 büyüklüğündeki deprem DAF’a paralel kısa bir fayda oldu. Korkmayın! Beklenen bir deprem”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.