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Malatya’da yaşanan depreme yorum: “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

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Malatya’da bu sabah saatlerinde yaşanan artçı sarsıntıyı değerlendiren emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Deprem DAF’a paralel kısa bir fayda oldu” yorumunu yaptı.

Malatya’da yaşanan depreme yorum “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu” malatya haber mask
Malatya’da yaşanan depreme yorum “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu” malatya haber
Malatya’da yaşanan depreme yorum “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu” malatya haber
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Malatya’da bu sabah saatlerinde yaşanan artçı sarsıntıyı değerlendiren emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,

Deprem DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

yorumunu yaptı.

Malatya’da yaşanan depreme yorum: “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün sabah saat 06.53’te Malatya Kamıştaş merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı noktalarda hissedilen depremin derinliği ise 3.2’ydi.

Malatya’da yaşanan depreme yorum: “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

Bu sabah saatlerinde yaşanan artçı sarsıntıyı değerlendiren emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Beklenen bir depremdi”

yorumunu yaptı.

Malatya’da yaşanan depreme yorum: “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

Önal,

“Bugün Kamıştaş-Malatya’da olan 3.5 büyüklüğündeki deprem DAF’a paralel kısa bir fayda oldu. Korkmayın! Beklenen bir deprem”

dedi.

Malatya’da yaşanan depreme yorum: “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”
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28 Nis 2024 - 14:38 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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