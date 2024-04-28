Malatya’da yaşanan depreme yorum: “DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

Malatya’da bu sabah saatlerinde yaşanan artçı sarsıntıyı değerlendiren emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,

“ Deprem DAF’a paralel kısa bir fayda oldu”

yorumunu yaptı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün sabah saat 06.53’te Malatya Kamıştaş merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı noktalarda hissedilen depremin derinliği ise 3.2’ydi.

Bu sabah saatlerinde yaşanan artçı sarsıntıyı değerlendiren emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Beklenen bir depremdi”

yorumunu yaptı.

Önal,

“Bugün Kamıştaş-Malatya’da olan 3.5 büyüklüğündeki deprem DAF’a paralel kısa bir fayda oldu. Korkmayın! Beklenen bir deprem”

dedi.