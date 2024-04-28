- Gündem

İzahı olmayan şeyin mizahı olur Kuzey Kuşak Yolu, gelin arabası yazısına konu oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da yapımı yılan hikayesine dönen ve yıllardan beri çalışmaları bitmeyen Kuzey Kuşak Yolu şehirde herkesin dilinde. Aslında ‘izahı olmayan şeyin mizahı olur’ cümlesinin de özetlediği gibi bu yol için “yoğun” çalışmalar devam ededursun, Malatya’da bir gelin arabasının arkasına tam da bahsi geçen yola ithafen yapıştırılan yazı herkesin dikkatini çekti.

İzahı olmayan şeyin mizahı olur Kuzey Kuşak Yolu, gelin arabası yazısına konu oldu malatya haber mask
İzahı olmayan şeyin mizahı olur Kuzey Kuşak Yolu, gelin arabası yazısına konu oldu malatya haber
İzahı olmayan şeyin mizahı olur Kuzey Kuşak Yolu, gelin arabası yazısına konu oldu malatya haber
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da yapımı yılan hikayesine dönen ve yıllardan beri çalışmaları bitmeyen Kuzey Kuşak Yolu şehirde herkesin dilinde. Aslında ‘izahı olmayan şeyin mizahı olur’ cümlesinin de özetlediği gibi bu yol için “yoğun” çalışmalar devam ededursun, Malatya’da bir gelin arabasının arkasına tam da bahsi geçen yola ithafen yapıştırılan yazı herkesin dikkatini çekti.

İzahı olmayan şeyin mizahı olur Kuzey Kuşak Yolu, gelin arabası yazısına konu oldu


Malatya’da dillere düşen o yol şimdi de düğün arabasında. Yapımı yılan hikayesine dönen ve yıllardan beri çalışmaları bitmeyen Kuzey Kuşak Yolu bu defa gelin arabası yazısına konu oldu.

“EVLİLİĞİNİZ YILAN HİKAYESİNE DÖNMESİN”

Malatya’da bir gelin arabasının arkasına yazılan

“Mutluluğumuz Kuzey Kuşak Çevreyolu gibi hiç bitmesin” cümlesi görenlerin yüzünü gülümsetti. Yazıyı gören herkes telefonları ile bu ilginç görüntüyü çekerken, dünya evine giren çift için ise, “Evliliğiniz Kuzey Kuşak Yolu gibi yılan hikayesine dönmesin”

gibi yorumlarda bulundu.

İzahı olmayan şeyin mizahı olur Kuzey Kuşak Yolu, gelin arabası yazısına konu oldu


KUZEY KUŞAK YOLU NE ZAMAN BAŞLADI?

Kuzey Kuşak Yolu için çalışmalar 1990’lı yıllarda başladı. Yaklaşık 34 yıldır devam eden çalışmalar aslında depremden sonra biraz sekteye uğradı. En son bu yol için sadece 10 bin TL ödenek ayırılması ise herkese isyan ettirmişti.

İzahı olmayan şeyin mizahı olur Kuzey Kuşak Yolu, gelin arabası yazısına konu oldu

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, Kuzey Kuşak Yolu, Malatya Kuzey Kuşak Yolu, Kuzey Kuşak Çevreyolu, deprem, ödenek, gelin arabası, düğün

28 Nis 2024 - 14:17 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL