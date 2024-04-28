İzahı olmayan şeyin mizahı olur Kuzey Kuşak Yolu, gelin arabası yazısına konu oldu

Malatya’da yapımı yılan hikayesine dönen ve yıllardan beri çalışmaları bitmeyen Kuzey Kuşak Yolu şehirde herkesin dilinde. Aslında ‘izahı olmayan şeyin mizahı olur’ cümlesinin de özetlediği gibi bu yol için “yoğun” çalışmalar devam ededursun, Malatya’da bir gelin arabasının arkasına tam da bahsi geçen yola ithafen yapıştırılan yazı herkesin dikkatini çekti.



Malatya’da dillere düşen o yol şimdi de düğün arabasında. Yapımı yılan hikayesine dönen ve yıllardan beri çalışmaları bitmeyen Kuzey Kuşak Yolu bu defa gelin arabası yazısına konu oldu.

“EVLİLİĞİNİZ YILAN HİKAYESİNE DÖNMESİN”

Malatya’da bir gelin arabasının arkasına yazılan

“Mutluluğumuz Kuzey Kuşak Çevreyolu gibi hiç bitmesin” cümlesi görenlerin yüzünü gülümsetti. Yazıyı gören herkes telefonları ile bu ilginç görüntüyü çekerken, dünya evine giren çift için ise, “Evliliğiniz Kuzey Kuşak Yolu gibi yılan hikayesine dönmesin”

gibi yorumlarda bulundu.



KUZEY KUŞAK YOLU NE ZAMAN BAŞLADI?

Kuzey Kuşak Yolu için çalışmalar 1990’lı yıllarda başladı. Yaklaşık 34 yıldır devam eden çalışmalar aslında depremden sonra biraz sekteye uğradı. En son bu yol için sadece 10 bin TL ödenek ayırılması ise herkese isyan ettirmişti.