Bu haber Malatyalı olmayanlar için… Kuru kayısı alırken nelere dikkat edilmeli? Kükürt oranı 2000 ppm üzerindeyse dikkat!

Dünyanın kayısı ihtiyacını karşılayan Malatya’da ürünlerin muhafazası ve işlenme aşaması ciddi bir titizlikte yürütülüyor. Üstelik şartların çok da uygun olmadığı eski zamanlarda dahi kayısı aynı titizliklerle işleniyordu. Bu bağlamda tüketicilerin kuru kayısı alırken dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunuyor. İşte gıda mühendisinden altın değerinde tavsiyeler…

Malatya’nın gelir kaynağı olan kayısı sağlık açısından oldukça faydalı. Faydalı olduğu kadar bazı çeşitleri de cilde iyi geliyor. Ancak sağlığa birçok faydası olsa da tüketicilerin kayısı alırken bazı durumlara dikkat etmesi gerekiyor.

Dikkat edilmesi gereken durumlardan birinin hijyen olduğunu söyleyen Gıda Mühendisi Aysun Altuntop,

“Kayısı aldığımızda tüketici olarak öncelik temizliği, kayısının üzerinde taş, böcek, kıl ve saman parçaları olmamasına dikkat etmeliyiz. Kuru meyveyi yıkayarak tüketmeyi tavsiye ederim. Çünkü birçok özden geçerek gelmiştir. Sadece kendimiz ikinci bir önlem daha alabiliriz. Kuru kayısıyı tüketeceğiniz kadarını yıkayın hepsini yıkamayın. Çünkü çok suyla muhafaza edildiği için kayısı çok kararabilir”

dedi.

KAYISININ MUCİZEVİ ETKİLERİ

Kayısının içinde bulan vitaminlerin etkisinden bahseden Gıda Mühendisi Aysun Altuntop,

“Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 25 senedir sektörde çalışmaktayım. Sektörün uzun bir bölümünü kuru kayısı fabrikalarında çalışarak geçirdim. Kayısı biliyorsunuz Malatya'nın başta ürettiği bir meyve çeşididir. Tüketicimiz kayısıyı hem kuru olarak hem de yaş olarak tüketmektedir. Yüksek bir besin değeri taşır. A, B, C ve E vitaminleri olmanın yanı sıra yanı sıra en çok da K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar. Kayısı aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve işte lif içeren bir meyvedir. İnsan sağlığının da şöyle bir etkisi vardır: Bağırsakların çalışmasına ve kabızlığa engel olur. Aynı zamanda kan yapıcı bir mineraldir. B vitamini çocuklarda zekâ gelişimine çok büyük faydası vardır. Bir de cildi besleyen bir meyvedir”

şeklinde konuştu.

“SARI KAYISI CİLDE İYİ GELİR”

Gıda Mühendisi Altuntop, kükürtlü kaysının cilde iyi geldiğine vurgu yaparak,

“Malatya'da kayısı 2 çeşit üretilmektedir: Sarı kayısı ve gün kurusu kayısı. Sarı kayısı dediğimiz kükürtlü kayısıdır. Kayısıyı topladıkları zaman belli oranda kükürtle muhafaza ediliyor, sonra kayısının rengini koruyarak o şekilde uzun depolama süresini sağlamaktadır. Sağlık açısından tabii ki bunun da faydaları var. Kükürt ciltteki lekelere, çillere iyi gelmektedir. Çok yiyeyim cildim düzelsin diye bir şey yoktur. Her şeyin aşırısı zarardır. Bunlar belli oranlarda, belli şekillerde, belli zamanlarda tüketilmelidir”

ifadelerini kullandı.

“GÜN KURUSU DOĞAL KAYISIDIR”

Gün kurusu kaysısının nasıl kurutulduğunu ve kaç yıl muhafaza edildiğini Gıda Mühendisi Aysun Altuntop şu şekilde anlattı:

“Bizim doğal kaysı dediğimiz aslında gün kurusu kayısıdır. Gün kurusu kayısı, dalından toplanarak toprağa serilir ve güneş ışığıyla kurutulan bir kayısıdır. En çok tavsiye ettiğimiz kayısı çeşididir. Diğer kayısının depolama süresi çok uzun olduğu için bir yıl, 2 yıl ve 3 yıla kadar uygun şartlarda muhafaza edebilirsiniz. Ama gün kurusu kayısı tabii ki bu şekilde olmaz. Ortalama bir, bir buçuk yıla kadar muhafaza edebiliriz. Çünkü doğal olduğu için kurtlanmalar söz konusu olabilir.”

“KURU KAYISI ÖZELLİKLE YAŞLILARA İYİ GELİR”

Gıda Mühendisi Altuntop, kuru kayısının özellikle yaşılar için önemli olduğunu söyleyerek,

“Malatyalı olarak gün kurusu kayısısını tavsiye etmekteyim. Özellikle yaşlılarımızda Alzheimer, unutkanlık, demans gibi hastalıklara taşıdığı mineraller ve vitaminler dolayısıyla iyi geleceğini düşünüyorum. Laboratuvar sonuçları olarak bunlar belli oranlarda belirlenmiştir. Kuru kayısı o yüzden çocuk ve yaşlılara iyi gelir”

sözlerini aktardı.

“KÜKÜRT ORANI 2 BİN ÜZERİNDEKİ KURU KAYISININ SATIŞI YASAKLANMIŞTIR”

Altuntop,

“Yurt içinde satılan sarı kayısı ve kükürtlü kayısıyı Tarım İl Müdürlüğü belirlemiştir. Kükürt oranı 2 bin üzerindeki kuru kayısının satışı yasaklanmıştır. Kükürtlü kayısının 2 bin üzerinde olması insan sağlığına zararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bunun için de devletimiz bu şekilde bir tebliğ çıkarmıştır. Kayısıda nem oranı çok önemlidir. Çok nemli olduğu zaman muhafazası zor. Çok kuru olduğu zaman tüketilmesi zor oluyor”

diye konuştu.

KAYISI ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kayısı alacakların dikkat etmesi gereken durumlar olduğunu vurgulayan Gıda Mühendisi Aysun Altuntop,

“Belli ülkeler belli nemlerde işlemektedir. O nemler üzerinden kayısı ihraç edilmektedir. Uygun şartlarda tüketilecek bir meyvedir. Kayısı aldığımızda tüketici olarak öncelik temizliği, kayısının üzerinde taş, böcek, kıl ve saman parçaları olmamasına dikkat etmeliyiz. Kuru meyveyi yıkayarak tüketmeyi tavsiye ederim. Çünkü birçok özden geçerek gelmiştir. Sadece kendimiz ikinci bir önlem daha alabiliriz. Kuru kayısıyı tüketeceğiniz kadarını yıkayın hepsini yıkamayın. Çünkü çok suyla muhafaza edildiği için kayısı çok kararabilir. Hepsini yıkarsak oksijenle muhafaza ettiğinde güneşte kurutulduğu için kahverengi kayısı siyaha dönüşebilir. Aldığınız kayısı -18 derecede derin dondurucuya koyabiliriz. Dolaptan çıkardığınızda güvelenme ve kelebeklenme riski çok az olur”

bilgilerine yer verdi.

Gıda Mühendisi Altuntop, son olarak yaralı kaysılarla farklı ürünlerin yapıldığını ve sağlığa zararlı olmadığını söyleyerek,

“O yıl dolu yağmışsa kayısı yaralı oluyor. Çünkü tüketici almıyor. O tip kaysılar fabrikada belli aşamalardan geçiyor. Kayısının içerisine katılan nişasta ve şekerle tekrar kaynatılarak kayısı döner, kayısı atomu, kayısı lokumu yapılan bir ürünün sağlığı tehdit eden yönü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık Tarım İl Müdürlüğü çok fazla denetlemeler yapılıyor. Temizlik kısmı da aynı şekilde. Her yer gıda mühendisi çalıştırmak zorunda”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.