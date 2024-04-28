Battalgazi ilçesinde TOKİ’ler ne zaman bitiyor? Tarih verildi

Malatya’da Battalgazi ilçe sınırları dahilinde yapılan TOKİ konutlarının ne zaman bitirileceğine yönelik sorular merak konusuyken konuya ilişkin bir açıklama yapıldı ve tarih verildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kale ilçesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Tüfenkci, daha sonra Çamurlu Mahallesi’ndeki TOKİ konutları inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Çamurlu TOKİ konutları inşaat sahasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Bülent Tüfenkci,

“Bugün Kale ilçemizde teşkilatımızla beraber hem esnaflarımızı ziyaret ettik hem de belediyemizi ziyaret ederek, başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şimdi de Çamurlu bölgesinde yapılan TOKİ konutlarımızda incelemelerde bulunuyoruz. Malatya asrın felaketini yaşayan, bu anlamıyla da depremde en fazla zarar gören, Türkiye’de de konut sayısı ve iş yeri bakımından en fazla yıkımın yaşandığı ikinci şehir durumundadır. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hükûmetimizin deprem bölgelerine vermiş olduğu öncelik ve önemle yaraları sarmaya devam ediyoruz”

sözlerine yer verdi.

“MAYIS AYININ SONUNA DOĞRU BİTECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

Tüfenkci, çarşı inşaatıyla ilgili de konuşarak,

“Bir yandan çarşı merkezimizi ayağa kaldırmak, bir yandan da konutlarımızı teslim etmek adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelinciktepe ve İkizce olmak üzere 6 bin 140 konutumuzu kurayla hak sahiplerine teslim ettik. Bunların bir kısmı taşındı, bir kısmı da taşınmaya devam ediyor. Battalgazi‘de İnşaatına başlanan ve hızlı bir şekilde yapılan toplu konutlarımızın mayıs ayının sonuna doğru biteceğini öngörüyoruz. Konutları hızlı bir şekilde hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

ifadelerini kullandı.

“29 REZERV ALANIMIZ KESİNLEŞTİ”

Milletvekili Tüfenkci, talepleri Çevre Şehircilik Bakanlığına ilettiklerini kaydederek

“Malatya’da rezerv alanları toplu konutların şehrin kenarlarına yapılmasından ziyade, özellikle mahallerimizi yeniden ayağa kaldırmak adına rezerv alan taleplerimizi Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ilettik. 45 yerin rezerv alan ilan edilmesi noktasında talepler oldu. 29 rezerv alanımızın kesinleşmesi sağlandı. Diğerlerinin çalışmaları da devam ediyor. İki tane rezerv alanımızda inşaatlarımızın ihaleleri yapıldı ve yer teslimleri de yapıldı. Bir tanesi Battalgazi bölgemizde Malatya merkez 2-3 nolu alanlarda 594 adet konut, 493 dükkan ve 265 adette ofis inşaatları, altyapı ve çevre düzenlemesi ile beraber ihalesi yapılarak, teslimi yapıldı. Burası Saray Mahallesi olarak ifade ettiğimiz bölge. Malatya Yeşilyurt ilçemizde de 19. bölge olarak söylenen 404 adet konut, 114 adet dükkan ve 12 adet ofis İnşaatı olmak üzere altyapı ve çevre düzenlemesi ile beraber ihalesi yapıldı ve yer teslimi de gerçekleştirildi. Bu bölge de Çavuşoğlu dediğimiz bölge. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen firmamıza, çalışanlarına TOKİ’mize, bakanlığımıza ve belediyelerimize teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN