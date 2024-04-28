Vahap Küçük Hayır Çarşısı yüzleri güldürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vahap Küçük Hayır Çarşısı vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hizmet veren Malatya Vahap Küçük Hayır Çarşısı bugünlerde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Belediyeciliği, Gönül Belediyeciliği ile buluşturan hizmetlerinden olan ve Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda düzenli olarak devam eden yardımlar; dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürüyor, yürekleri ısıtırken, ihtiyaç sahiplerine gıda başta olmak üzere birçok gereksiniminin temin edilmesini sağlayan yardımlar şehrin farklı noktalarında doğrudan vatandaşlara teslim ediliyor.

Şehrin 13 farklı noktasında bulunan yardım merkezleri üzerinden ulaştırılan yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Yardımların yapıldığı alanlara gelemeyen vatandaşlara ise yardım malzemeleri ekipler tarafından kaldıkları adreslerine bizzat ulaştırılıyor.

Kaynak: BÜLTEN