- Yaşam

Vahap Küçük Hayır Çarşısı yüzleri güldürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vahap Küçük Hayır Çarşısı vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Vahap Küçük Hayır Çarşısı yüzleri güldürüyor malatya haber mask
Vahap Küçük Hayır Çarşısı yüzleri güldürüyor malatya haber
Vahap Küçük Hayır Çarşısı yüzleri güldürüyor malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vahap Küçük Hayır Çarşısı vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Vahap Küçük Hayır Çarşısı yüzleri güldürüyor

Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hizmet veren Malatya Vahap Küçük Hayır Çarşısı bugünlerde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Vahap Küçük Hayır Çarşısı yüzleri güldürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Belediyeciliği, Gönül Belediyeciliği ile buluşturan hizmetlerinden olan ve Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda düzenli olarak devam eden yardımlar; dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürüyor, yürekleri ısıtırken, ihtiyaç sahiplerine gıda başta olmak üzere birçok gereksiniminin temin edilmesini sağlayan yardımlar şehrin farklı noktalarında doğrudan vatandaşlara teslim ediliyor.

Vahap Küçük Hayır Çarşısı yüzleri güldürüyor

Şehrin 13 farklı noktasında bulunan yardım merkezleri üzerinden ulaştırılan yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Yardımların yapıldığı alanlara gelemeyen vatandaşlara ise yardım malzemeleri ekipler tarafından kaldıkları adreslerine bizzat ulaştırılıyor.

Kaynak: BÜLTEN

# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, Malatya Vahap Küçük Hayır Çarşısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, yardım, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sağlık

28 Nis 2024 - 12:58 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL