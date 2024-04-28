Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor

Hatay'ın verimli toprakları, birçok tarım ürününün yetişmesine imkan tanıyor ve binlerce insana iş imkanı sağlıyor. Bu topraklarda çalışan tarım işçileri, zorlu şartlarda günde çift vardiya sisteminde 12 saat çalışarak ortalama 900 TL kazanç elde ediyorlar.

Baharın gelmesiyle birlikte Amik Ovası'nda başlayan soğan hasadı için Şanlıurfa'dan Hatay'ın Kumlu ilçesine gelen mevsimlik işçiler, aileleriyle birlikte zorlu bir çalışma hayatı sürdürüyorlar. Ancak Nisan ayına rağmen sıcaklığın 35 dereceyi geçtiği günlerde çalışmak işçileri daha da zorluyor.

Mevsimlik işçi olarak çalışmanın zorluğunu dile getiren Süleyman Budak, şunları söyledi:

"Biz mevsimlik işçi olarak Kumlu'da çalışıyoruz. Soğan hasadı yapıyoruz ve günün 12 saatini tarlada geçiriyoruz. Bu çok zor bir iş, özellikle sıcak hava şartlarında daha da ağırlaşıyor. Günde ortalama 450 TL kazanıyoruz."

Kadınlar için tarlada çalışmanın daha da zor olduğunu belirten Çiğdem Karaçil ise şunları ekledi:

"Günde 2 vardiya çalışarak 900 TL kazanıyorum. Soğan hasadı yapmak zor, özellikle kadınlar için çok daha zor. Sabah 5'te gelip akşam 7'ye kadar çalışıyoruz. Bu işi yaparken ev işlerini de ihmal etmiyoruz."

20 yıldır bu işte çalıştığını ifade eden Nusret Karaçil de deneyimlerini paylaşarak,

"Havalar ısındığında zorlanıyoruz ancak bu iş bizim için bir yaşam tarzı haline geldi. Günlük yevmiye değişkenlik gösteriyor ve bazen az bazen fazla olabiliyor. Kumlu'da en fazla 2 ay kalıyoruz."

dedi.

Mevsimlik tarım işçileri, zorlu çalışma koşullarına rağmen ailelerini geçindirebilmek için her gün fedakarca çalışıyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı