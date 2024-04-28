- Yaşam

Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın verimli toprakları, birçok tarım ürününün yetişmesine imkan tanıyor ve binlerce insana iş imkanı sağlıyor. Bu topraklarda çalışan tarım işçileri, zorlu şartlarda günde çift vardiya sisteminde 12 saat çalışarak ortalama 900 TL kazanç elde ediyorlar.

Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor mask
Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor
Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın verimli toprakları, birçok tarım ürününün yetişmesine imkan tanıyor ve binlerce insana iş imkanı sağlıyor. Bu topraklarda çalışan tarım işçileri, zorlu şartlarda günde çift vardiya sisteminde 12 saat çalışarak ortalama 900 TL kazanç elde ediyorlar.

Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor

Baharın gelmesiyle birlikte Amik Ovası'nda başlayan soğan hasadı için Şanlıurfa'dan Hatay'ın Kumlu ilçesine gelen mevsimlik işçiler, aileleriyle birlikte zorlu bir çalışma hayatı sürdürüyorlar. Ancak Nisan ayına rağmen sıcaklığın 35 dereceyi geçtiği günlerde çalışmak işçileri daha da zorluyor.

Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor

Mevsimlik işçi olarak çalışmanın zorluğunu dile getiren Süleyman Budak, şunları söyledi:

"Biz mevsimlik işçi olarak Kumlu'da çalışıyoruz. Soğan hasadı yapıyoruz ve günün 12 saatini tarlada geçiriyoruz. Bu çok zor bir iş, özellikle sıcak hava şartlarında daha da ağırlaşıyor. Günde ortalama 450 TL kazanıyoruz."
Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor

Kadınlar için tarlada çalışmanın daha da zor olduğunu belirten Çiğdem Karaçil ise şunları ekledi:

"Günde 2 vardiya çalışarak 900 TL kazanıyorum. Soğan hasadı yapmak zor, özellikle kadınlar için çok daha zor. Sabah 5'te gelip akşam 7'ye kadar çalışıyoruz. Bu işi yaparken ev işlerini de ihmal etmiyoruz."

20 yıldır bu işte çalıştığını ifade eden Nusret Karaçil de deneyimlerini paylaşarak,

"Havalar ısındığında zorlanıyoruz ancak bu iş bizim için bir yaşam tarzı haline geldi. Günlük yevmiye değişkenlik gösteriyor ve bazen az bazen fazla olabiliyor. Kumlu'da en fazla 2 ay kalıyoruz."

dedi.

Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor

Mevsimlik tarım işçileri, zorlu çalışma koşullarına rağmen ailelerini geçindirebilmek için her gün fedakarca çalışıyorlar.

Mevsimlik işçiler zorlu şartlarda çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay, Tarım, , İşçi, ürün, tarım işçileri, Amik ovası, Şanlıurfa, Kumlu, Süleyman Budak, Çiğdem Karaçil, Soğan hasadı

28 Nis 2024 - 12:54 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL