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Hatay’ın İskenderun ilçesi semalarında tanımlanamayan 3 cisim gözlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren ve tanımlanamayan 3 cisim, vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Bu olay, 35 yaşındaki Ali Değirmenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi semalarında tanımlanamayan 3 cisim gözlendi mask
Hatay’ın İskenderun ilçesi semalarında tanımlanamayan 3 cisim gözlendi
Hatay’ın İskenderun ilçesi semalarında tanımlanamayan 3 cisim gözlendi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren ve tanımlanamayan 3 cisim, vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Bu olay, 35 yaşındaki Ali Değirmenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi semalarında tanımlanamayan 3 cisim gözlendi

Daha önce de benzer cisimlerin çeşitli bölgelerde görüldüğü belirtilirken, İskenderun semalarında beliren bu cisimler, insan figürlerine benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri kaydeden Ali Değirmenci, ilk gördüğünde şaşkınlık ve heyecan yaşadığını ifade etti.

Hatay’ın İskenderun ilçesi semalarında tanımlanamayan 3 cisim gözlendi

Ali Değirmenci, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

“Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim.”
Hatay’ın İskenderun ilçesi semalarında tanımlanamayan 3 cisim gözlendi

Gökyüzünde beliren bu cisimlerin ne olduğu henüz netlik kazanmazken, bu tür olaylar genellikle ilginç spekülasyonlara ve tartışmalara neden oluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesi semalarında tanımlanamayan 3 cisim gözlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Nis 2024 - 12:51 - Yaşam

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