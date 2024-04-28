Komşu şehrin vefası herkesin gündeminde Terör saldırısı zannedip destek için koşmuşlar

Adıyaman dün akşam saatlerinde acı bir olayla sarsıldı. Polis merkezinde yaşanan kan donduran olay gündeme düştü. Merkezden gelen silah seslerini terör saldırısı zanneden Adıyamanlıların destek için koşmaları ve hatta akın etmeleri ise gündemin diğer konusu oldu.

Dün akşam saat 20.15 sularında Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru kendi beylik silahıyla, Polis Merkezi Amiri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirini şehit etti.

2 AMİR ŞEHİT OLDU

Akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde polis memuru S.U.Ş., kendisine ait beylik tabancasıyla polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü.'yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö.'yü vurarak şehit etti. Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

“Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır”

bilgilerini aktardı.

ADIYAMANLILAR POLİS MERKEZİNE AKIN ETTİ

Akşam saatlerinde yaşanan bu olayla birlikte polis merkezinden yükselen silah sesleri üzerine vatandaşların merkeze akın ettikleri öğrenildi. Polislere destek vermek için koşan Adıyamanlıların bu vefası gündem oldu. Merkeze giden vatandaşların acı haberi öğrendiği ve baş sağlığı dileyerek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Bu vefa sosyal medyanın da gündemi oldu.