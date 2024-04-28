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Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

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Elazığ’da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo 912 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı mask
Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı
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Elazığ’da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo 912 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 2 kilo 912 gram toz esrar maddesi ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 12:28 - Asayiş

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