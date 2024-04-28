Sokak satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

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Elazığ’da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo 912 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 2 kilo 912 gram toz esrar maddesi ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı