Aradığı aşkı 2 bin 216 km ötede buldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan TIR şoförü Fevzi Kalkan, aradığı aşkı 2 bin 216 km ötedeki Ukraynalı Anastasia Kvasha'da buldu ve depremin vurduğu Hatay'da dünya evine girdiler.

29 yaşındaki Fevzi Kalkan, mesleği gereği sıklıkla gittiği ülke sınırları dışında aşkını buldu. 2021 yılında Ukrayna'da tanıştığı 30 yaşındaki Anastasia Kvasha'ya ilk görüşte aşık olan Kalkan, Ukraynalı geliniyle evlilik kararı aldı. Kvasha, Hataylı Kalkan'a aşık oldu ve Türkiye'ye yerleşme kararı aldı.

Ailelerinin tanıştığı ilişkide çift, evlenme kararı alarak Ukrayna'ya gitti. Burada gerçekleşen kız isteme merasimi, tercüman ve resimler aracılığıyla gerçekleştirildi. Anastasia Kvasha, Türkiye ve Hatay'ı çok sevdiğini belirterek Müslüman oldu ve Hatay'a yerleşme kararı aldı. Çift, Antakya ilçesinde bulunan konteyner evlendirme dairesinde resmi olarak hayatlarını birleştirdiler.

Fevzi Kalkan, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Ukrayna’ya gitmiştim, gezmek için şehrin merkezine gittim. Alışveriş yapmak için markete gittim. Markette eşimi Anastasia gördüm. Aylar yıllar geçti. Aileler tanıştı. Biz de evlilik yoluna girdik. Kız isteme merasiminde tercüman sayesinde anlaştık. Kendi geleneklerimizi anlattım. Ben uzun zamandır orada çalıştığım için onların geleneklerini biliyorum."

Anastasia Kvasha ise Türkiye ve Hatay'ı çok sevdiğini belirterek,

"Türkiye ve Hatay çok güzel evlendikten sonra da burada kalmak istiyorum ve burada yaşamak istiyorum. Onu markette gördüğümde etkilendim"

dedi.

Nikah memuru Niyazi Yalçın, yabancı evliliklerine açık olduklarını belirterek,

"Farklı insanları gördüğümüzde daha mutlu oluyoruz. Ben yabancı evliliklerine tamamen açığım ve daha çok olmasını isterim. Şuana kadar; Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Almanya, Macaristan, Azerbaycan, Fas, Mısır ve birçok ülkeden bireylerin nikahlarını kıydım"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı