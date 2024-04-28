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Adıyaman'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

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Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı mask
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Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.S. isimli şahıs durduruldu. Şahsın üst aramasında bin 110 adet sentetik ecza hap, 1,32 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 12:21 - Asayiş

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