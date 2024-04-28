Adıyaman'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.S. isimli şahıs durduruldu. Şahsın üst aramasında bin 110 adet sentetik ecza hap, 1,32 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı