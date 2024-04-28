İlkbaharla birlikte kene ısırıkları ve Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarında artış devam ediyor

İlkbaharın gelmesiyle birlikte kene popülasyonunda artış devam ederken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da İç Anadolu Bölgesi'nde hızla yayılmaya başladı.

Kene ısırıklarıyla ilgili uyarılarda bulunan Sivas Numune Hastanesi'nden Uzman Doktor Murtaza Öz, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bahar aylarında artan kene ısırığı vakalarının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Öz, hastalığın belirtilerini ve önlemlerini anlattı. Özellikle kırsal kesimlerde sıkça görülen ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kene ısırıklarına karşı halkın dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde görev yapan Uzman Doktor Murtaza Öz, bölgede Kırım Kongo virüsünü taşıyan kenelere sıkça rastlandığını belirtti. Öz, “Çok çeşitli kene türleri var ama bizim bölgemizde endemi oluşturan Kırım Kongo bulaşına sebep olan Hyalomma burada daha ön planda" dedi. Kenelerin yaklaşık 20 hastalık bulaştırma potansiyeline sahip olduğunu ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin bu hastalıkların başında geldiğini ifade etti.

Öz, kene ısırıklarında yapılması gerekenler konusunda da bilgi vererek, keneyi çıkardıktan sonra bölgenin bol sabunlu su ile yıkanması ve alkol ile dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti. Tarım ile uğraşan kişilerin risk altında olduğunu ve bu nedenle koruyucu önlemler almaları gerektiğini vurguladı.

Uzman Doktor Öz, kene ısırığını fark etmeyen hastaların olduğunu ve bazılarının ise "güneş çarpması" diyerek kendilerini önemsemediklerini ifade etti. Bu durumun hastalığın ilerlemesine ve tedavinin gecikmesine neden olduğunu belirtti.

Son olarak, halkın kene ısırıklarına karşı duyarlı olması ve belirtiler görüldüğünde derhal sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı