Uzman doktordan çocuklarda alerjik nezle ve tedavisi hakkında bilgilendirme

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Aşkın Güra Bayık, çocuklarda sıkça görülen alerjik nezle hakkında bilgi verdi.

Bahar aylarının çocuklar için zor geçebileceğine dikkat çeken Bayık,

"Bahar aylarında burun akıntısı veya tıkanıklığına (rinit) bağlı olarak doktora başvuran çocukların yaklaşık yarısının alerjik nezle olduğunu belirtti. Allerjik rinit, yıl boyunca devam edebileceği gibi mevsimsel olarak da görülebilir. Mevsimsel alerjik rinit genellikle rüzgarla taşınan polenlerin etkisiyle oluşur"

dedi.

Alerjik nezlenin bahar aylarında, özellikle bitkilerin polenlenme döneminde üst solunum yollarını etkilediğini vurgulayan Bayık, kaşıntılı ve sulu burun akıntısı, hapşırma krizleri, burun ve gözlerde yanma ve kaşıntı gibi belirtilere dikkat çekti.

"Alerjik nezle genellikle astım ile birlikte görülür" diyen Bayık,

"Ev içindeki polenlerden etkilenmeyen çocuklar, dış mekanlarda, özellikle yeşil alanlarda ve ormanlık alanlarda daha fazla şikayet yaşayabilirler. Alerjik nezle, polenlerin yanı sıra ev tozu, hayvan tüyleri, sigara dumanı gibi alerjenlere de neden olabilir. Alerjik nezlesi olan çocuklarda astım gelişme riski daha yüksektir. Bu nedenle, öksürük ve hırıltı gibi astım belirtilerine dikkat edilmelidir"

şeklinde konuştu.

Bayık, alerjik nezle şüphesi durumunda, ailelerin alerjiye neden olan faktörleri fark edebileceğini veya cilt ve kan testleri ile alerjenleri belirleyebileceğini belirtti. Test sonuçlarına göre tedavi başlanabileceğini ifade eden Bayık,

"Alerjik nezle tedavisinin ilk adımı, alerjenlerden kaçınmaktır. İlaç tedavisi ve aşı tedavisi de etkili yöntemlerdir. İlaçlar sadece belirtilerin görüldüğü günlerde kullanılabilir. Aşı tedavisi ise çocuğun alerjik olduğu maddelere maruziyetini azaltmayı amaçlar"

dedi.

Çocuklarda alerjik nezle ve tedavisi konusunda bilgi veren Uz. Dr. Aşkın Güra Bayık, ailelere çocuklarının sağlığını korumaları ve belirtileri fark etmeleri konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı