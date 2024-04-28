Kafes avcılarına yüksek para cezası verilecek

Van'ın Muradiye ilçesinde, kafes avcılığı yapan 4 kişiye ciddi bir idari para cezası kesilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kaçak avcılar tespit edildi. Yapılan yol kontrolü sırasında kafes avcılığı yapan 4 kişi yakalandı. Araçlarında yapılan aramada ise 38 kınalı keklik ile avlanmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan kişilere toplamda 51 bin TL tazminat kararı ve 32 bin 620 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, kafes ve avlanma malzemelerine el konuldu.

DKMP ekipleri, operasyonda desteklerini esirgemeyen Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür etti.

Bu girişim, doğal yaşamı koruma çabalarının önemli bir parçası olup, kaçak avcılık gibi yasa dışı faaliyetlere karşı kararlı bir mücadele sürdürülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı