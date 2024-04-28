Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 EEB 392 plakalı otomobil ile 27 ARJ 143 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil ise bir duvara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı