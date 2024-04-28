Ev alırken bu 9 maddeye dikkat!

Sadece son yıllarda değil, neredeyse tarih boyunca en önemli yatırım aracı ve temel ihtiyaç olarak her zaman ev alma önemli bir noktada olmuştur. Peki, ev alırken nelere dikkat etmek gerekir, hangi detaylar önem arz etmektedir?

Ev alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Deprem Yönetmeliğine Uygunluk: Ev alırken en çok dikkat edilmesi gereken konu budur. Evin veya binanın Deprem Yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı ve depreme dayanıklılığını mutlaka öğrenin.

Bütçe: İlk olarak, ne kadarlık bir bütçeniz olduğunu net bir şekilde belirlemeniz gerekmektedir. Bu bütçe, evin fiyatı kadar, kredi veya mortgage ödemeleri için de yeterli olmalıdır.

Konum: Ev satın alırken konum oldukça önemlidir. Almayı düşündüğünüz evin, işe, okula, alışveriş merkezlerine, hastanelere ve diğer sosyal olanaklara ulaşımı kolay olmalıdır. Ayrıca, güvenli ve tercih ettiğiniz bir mahallede olup olmadığına da dikkat etmelisiniz.

Ev Tipi ve Özellikleri: İhtiyaçlarınıza uygun bir ev seçmek önemlidir. Kaç odalı bir ev istediğinizden, evin büyüklüğüne, bahçe veya teras gibi dış mekanlara kadar pek çok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, evin yaşına, yapısına, ısıtma ve soğutma sistemlerine, su ve elektrik tesisatına da dikkat etmelisiniz.

Emniyet ve Güvenlik: Ev alırken, çevresel faktörlerin yanı sıra evin kendi güvenliği de önemlidir. Alarm sistemleri, güvenlik kameraları, kapı ve pencere kilitleri gibi önlemler evin güvenliğini artırabilir.

Emlak Durumu: Evin tescil durumu, tapu kaydı ve diğer emlak belgeleri incelenmelidir. Eğer bir emlak danışmanı veya avukatınız varsa, bu belgeleri onlarla birlikte incelemeniz daha sağlıklı olabilir.

İnceleme ve Değerlendirme: Ev almadan önce, mümkünse evi birkaç kez ziyaret edin ve dikkatlice inceleyin. Evin yapısını, tesisatını, yalıtımını ve diğer özelliklerini kontrol edin. Ayrıca, evin çevresini ve komşuları da gözlemleyin.

Fiyat Karşılaştırması: Mümkünse benzer özelliklere sahip diğer evlerin fiyatlarını da araştırın ve karşılaştırın. Bu, adil bir fiyat belirlemenize yardımcı olabilir.

Uzun Vadeli Planlar: Ev alırken, sadece bugünkü ihtiyaçlarınızı değil, gelecekteki ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Ev alırken uzun vadeli planlarınızı da düşünmek önemlidir.