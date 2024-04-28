Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzeti yaz mevsiminde damakları tatlandırıyor

Kahramanmaraş'ın meşhur lezzeti olan Maraş tarhanası, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almış ve yaz mevsiminin gelmesiyle üretimi hız kazanmış durumda. Geleneksel tarhana ve firik, yaz aylarında tüketicilerin damaklarını şenlendiriyor.

Maraş tarhanası, dört mevsim tüketilen doyurucu bir özelliğe sahip olması ve sağlığa faydalı olmasıyla biliniyor. Yoğurt, buğday, kekik ve tuz karışımı ile hazırlanan bu ürün, kentin karakteristik lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ürün, tok tutma özelliği ve organik yapısıyla geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor.

Ürün, tarhana ve firik olarak iki farklı aşamada tüketicilere sunuluyor. İlk olarak yoğurt ve buğday karışımı olan tarhana, güneş altında kurutulduktan sonra firik halini alıyor. Ardından bir gün boyunca daha fazla kurumaya bırakılarak tarhana halini alıyor.

Kahramanmaraş'taki iş yerlerinde kilogramı 200 liradan satılan Maraş tarhanası, yıl boyunca tüketiciler tarafından ilgi görüyor. Müşteriler, ürünün besleyici ve sağlığa faydalı olmasından memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Esnaf Muhammed Ali Günalan, ürünün hazırlanma sürecini şu şekilde açıklıyor:

"Tarhana, yoğurt ve buğdayın karışımından elde edilir. Makinalar ile serilir ve güneş altında kuruduktan sonra firik halini alır. Daha sonra bir gün boyunca daha fazla kurumaya bırakılarak tarhana olur."

Müşterilerden Serdar Kulaklı, Maraş tarhanasının besleyici ve sağlığa faydalı olduğunu belirterek,

"Kahramanmaraş'ta bu kadar lezzetli bir ürünü kolay kolay bulamazsınız. Hem besleyici hem de sağlıklı olduğu için her yere götürüyoruz"

diyor.

Esnaf Harun Reşit Özpınar ise ürünün kentin özgü bir lezzeti olduğunu vurgulayarak,

"Maraş tarhanası, sağlığa faydalı ve çocuk gelişimine destek oluyor. Farklı çeşitleriyle her zevke hitap ediyor"

şeklinde konuşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı