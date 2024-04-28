Otomobil su kanalına devrildi: 3 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde yaşanan trafik kazası sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Yunus Emre Baş'ın yönetimindeki 55 AJP 628 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi.

Kaza sonucunda araçta bulunan sürücü Yunus Emre Baş ile birlikte Celil Boğa (22) ve Oğuzhan Uzun (22) isimli yolcular yaralandılar. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, kazanın sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı