O ilde düğün salonlarından evlenecek çiftlere yüzde 40 indirim kampanyası

Adana'da evlenecek çiftlerin düğün masraflarını hafifletmek amacıyla düğün salonları harekete geçti. Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin'in öncülüğünde, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in çağrısına uyarak, çiftlere destek olmak için yüzde 40 indirim kararı alındı.

Adana'da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlenecek çiftlerin masrafları gündemde. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in çağrısı üzerine Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, evlenecek çiftlere destek olmak adına önemli bir adım attı. Palandöken'in, özel sektörün de çiftlere destek olması çağrısına destek veren Şirin, düğün salonlarında evlenecek çiftlere yüzde 40 indirim yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Şirin, yaptığı açıklamada, 2023 yılında 565 bin çiftin evlendiğini hatırlatarak, bu yılın da 600 bin çiftin evlenmesinin beklendiğini ifade etti. Düğünlerin ekonomiye önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Şirin, bu yıl düzenlenecek düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar TL'lik ekonomi oluşturmasını beklediklerini belirtti.

Ayrıca, devletin evlenecek çiftlere sağladığı sıfır faizli kredi desteğinin önemine değinen Şirin, bu desteğin çiftlerin düğün masraflarına katkı sağlayacağını ve ekonomiye olumlu etkileri olacağını ifade etti. ADSOD olarak evlenecek çiftlere özel kampanyalar düzenleme kararı aldıklarını ve yüzde 40 indirim uygulayacaklarını belirten Şirin, bu kararın TÜDİFED tarafından ülke genelinde uygulanması için de beklenti içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı