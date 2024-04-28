Doğanın büyüleyici yansımalarıyla Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen incisi

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan İspir Yedigöller'in, ulaşılabilirliği ve doğa turizmi potansiyeliyle dikkat çektiği vurgulandı.

Yedigöller'e ulaşımın genellikle Moryayla üzerinden kuzeybatıya giden yol takip edilerek sağlandığı belirtilirken, bölgenin kamp yapmak için en uygun zamanının haziran ile ağustos ayları arası olduğu ifade edildi. Volkanik yapısıyla dikkat çeken Yedigöller'de nadir bulunan birçok hayvan türünün yaşadığına dikkat çekilirken, kampçıların tesis olmadığı için ihtiyaçlarını merkezi yerlerden karşılamaları gerektiği hatırlatıldı. Doğayı koruma çağrısı yapılarak, çevre temizliğine özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Erzurumlu doğasever Bülent Erkan ise Yedigöller'in yaz sezonuna hazırlandığını belirterek, bölgenin 30 göller parkurunun sadece bir kısmını oluşturduğunu ve diğer göllerin Yedigöl Köyü'nün Livasor vadisinde yer aldığını aktardı. Aksu Vadisi'ni oluşturan ana kol olduğunu belirten Erkan, bölgeyi keşfetmek isteyenlere eski Salkin Yaylası'nda kamp yapmayı önerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı