Keneler ve Kırım Kongo kanamalı ateşi: Uzmanların uyarıları ve önlemler

Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde görev yapan Doç. Dr. Aslı Haykır Solay, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) kan ve vücut sıvıları aracılığıyla başka bir insana bulaşabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, genellikle Mayıs ve Eylül ayları arasında ortaya çıkan ve insanlara bulaşabilen kenelerin, iklim değişikliği sonucu kene ısırması nedeniyle acil servislere başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirtiyorlar.

Özellikle Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum gibi bölgelerde kene vakalarının yoğun olduğunu aktaran uzmanlar, dış ortamda çalışan vatandaşları ve piknikçileri keneye karşı önlem almaları konusunda uyarıyorlar.

Doç. Dr. Aslı Haykır Solay, kenenin insan vücudundaki her yere tutunabileceğini ve kene salyasında anestezik bir madde bulunduğunu belirterek, piknik gibi riskli bölgelere giderken uzun kıyafetlerin giyilmesi, açık renkte ve vücudu örten kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, mümkünse çizme veya çorabın içerisine girecek şekilde ayakkabı giyilmesi gerektiğini ve kesinlikle çıplak ayakla dolaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Solay, riskli bölgelerden uzaklaşıldıktan sonra vücudun kontrol edilmesi gerektiğini ve kene tespit edildiğinde elle çıkarılmaması gerektiğini, bunun yerine başından tutularak çıkarılması gerektiğini belirtti.

KKKA virüsünün kene ısırması sonucu ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, yaygın kas ağrıları ve kanama gibi belirtiler gösterebileceğini ifade eden Solay, bu belirtilerin herhangi birinin görülmesi durumunda doktora başvurulması gerektiğini ve kene ısırması sonrası bu belirtilerin genellikle 1 ila 3 gün içinde ortaya çıkabileceğini söyledi. Ayrıca, hastadan hastaya bulaşma süresinin 5 ila 6 gün olduğunu ancak 14 güne kadar uzayabileceğini belirtti.

Solay, kene ısırması sonrası virüsün kan ve vücut sıvılarına temas yoluyla bulaştığına dikkat çekerek, hasta kişilerin çıktılarına temas edilmemesi gerektiğini ve hastaların kıyafetlerinin dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, hastaların kullandığı tuvaletin ayrı olması ve çamaşır suyuyla yıkanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı