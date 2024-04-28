Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Malatya'da Fahri Kayahan'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yararlanırken kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.
Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.
Kazada ortalık savaş alınana dönerken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.