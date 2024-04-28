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Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

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Malatya'da Fahri Kayahan'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yararlanırken kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı mask
Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
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Malatya'da Fahri Kayahan'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yararlanırken kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.

Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı


Kazada ortalık savaş alınana dönerken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı


İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Fahri Kayahan'da ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Nis 2024 - 10:32 Malatya- Asayiş

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