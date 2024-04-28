Yeşilyurt Akçadağ Darende dikkat! Uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Demirciler, Çakıllıpınar, Güneşli, Aksüt, Mollauşağı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Gedik, Yaka mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Yavuzlar, Karaoğuz, Günpınar, Başdirek, Yarımca, Gaziköy, Yeniköy mahallerine,



Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Fatih, Yağmurlu, Eğin, Yaylımlı, Kepez, Darıca, Doğu, Gölpınar, Büyükçimiş, Yalınkaya mahallelerine,

30 Nisan Salı günü 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karabağlar, Hanımınçiftliği, Meydanbaşı, Yarımcahan, Yeni, Kemerköptü, Toptaş, Alacakapı, Karahan, Kaynarca, Karaköy, Dolamantepe, Melekbaba, Bulgurlu, Taştepe, Hasırcılar, Şehitfevzi, Bahçelievler, Kadıçayırı, Battalgazi, Alişar, Çolakoğlu mahallelerine,

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü, Yeni, Dolamantepe, Alişar mahallelerine,

2 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Duruldu, Görü, Seyituşağı mahallelerine,

3 Mayıs 2024 Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı mahallelerine,

3 Mayıs 2024 Cuma günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine,

3 Mayıs 2024 Cuma günü 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.