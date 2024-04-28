Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu olarak geçeceği tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârların değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya-merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

Merkez: parçalı bulutlu 28 derece,

Akçadağ: parçalı bulutlu 29 derece,

Arapgir: parçalı bulutlu 27 derece,

Arguvan: parçalı bulutlu 27 derece,

Battalgazi: parçalı bulutlu 29 derece,

Darende: parçalı bulutlu 30 derece,

Doğanşehir: parçalı bulutlu 28 derece,

Doğanyol: parçalı bulutlu 30 derece,

Hekimhan: parçalı bulutlu 27 derece,

Kale: parçalı bulutlu 30 derece,

Kuluncak: parçalı bulutlu 27 derece,

Pütürge: parçalı bulutlu 27 derece,

Yazıhan: parçalı bulutlu 31 derece,

Yeşilyurt: parçalı bulutlu 29 derece.