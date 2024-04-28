Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu olarak geçeceği tahmin edilmektedir”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârların değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Öte yandan Malatya-merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:
Merkez: parçalı bulutlu 28 derece,
Akçadağ: parçalı bulutlu 29 derece,
Arapgir: parçalı bulutlu 27 derece,
Arguvan: parçalı bulutlu 27 derece,
Battalgazi: parçalı bulutlu 29 derece,
Darende: parçalı bulutlu 30 derece,
Doğanşehir: parçalı bulutlu 28 derece,
Doğanyol: parçalı bulutlu 30 derece,
Hekimhan: parçalı bulutlu 27 derece,
Kale: parçalı bulutlu 30 derece,
Kuluncak: parçalı bulutlu 27 derece,
Pütürge: parçalı bulutlu 27 derece,
Yazıhan: parçalı bulutlu 31 derece,
Yeşilyurt: parçalı bulutlu 29 derece.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.