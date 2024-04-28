28 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
28 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
İpek Eczanesi
İpek Caddesi Bim Karşısı Kanalboyu Esenlik Yukarısı
24 saat açık
Yeni Çare Eczanesi
Çöşnük Mahallesi, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Yanı
24 saat açık
Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii Altı No: 13/6, Eskimalatya
24 saat açık
Cemsultan Eczanesi
İstasyon Civarı, Kömür Tevzi Yolu, Tektut Kebap İlerisi
24 saat açık
Tolga Eczanesi
Tecde Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No:226/c, Tecde
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.