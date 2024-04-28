- Sağlık

28 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler malatya haber mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 28 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

İpek Eczanesi
İpek Caddesi Bim Karşısı Kanalboyu Esenlik Yukarısı
24 saat açık

Yeni Çare Eczanesi
Çöşnük Mahallesi, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Yanı
24 saat açık

Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii Altı No: 13/6, Eskimalatya
24 saat açık

Cemsultan Eczanesi
İstasyon Civarı, Kömür Tevzi Yolu, Tektut Kebap İlerisi
24 saat açık

Tolga Eczanesi
Tecde Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No:226/c, Tecde
24 saat açık
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28 Nis 2024 - 10:12 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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