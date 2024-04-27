27 Nis 2024 - 22:49- Gündem G:

Son Dakika! Adıyaman'dan 2 şehit haberi birden geldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Son Dakika! Adıyaman'dan şehit haberi geldi! Bugün saat 20:15 sularında Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru kendi beylik silahıyla, Polis Merkezi Amiri, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirini yaralamıştı. Olayla ilgili acı haber geldi... Detaylar haberimizde...

Son Dakika! Adıyaman'dan 2 şehit haberi birden geldi! mask
Son Dakika! Adıyaman'dan 2 şehit haberi birden geldi!
Son Dakika! Adıyaman'dan 2 şehit haberi birden geldi!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

 Bugün saat 20:15 sularında Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru kendi beylik silahıyla, Polis Merkezi Amiri, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirini yaralamıştı. Olayla ilgili acı haber geldi... Detaylar haberimizde...

Son Dakika! Adıyaman'dan 2 şehit haberi birden geldi!

 Bugün saat 20:15 sularında Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru kendi beylik silahıyla, Polis Merkezi Amiri, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirini yaralamıştı. Olayla ilgili sosyal medyadan acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Merkezi amiri ve  Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirinin şehit olduğunu açıkladı.

Son Dakika! Adıyaman'dan 2 şehit haberi birden geldi!

İşte Yerlikaya'nın Paylaşımı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.
Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek  gözaltına alınmıştır.
Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.
Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."
Son Dakika! Adıyaman'dan 2 şehit haberi birden geldi!
 
 
# Adıyaman, son dakika, son dakika adıyaman, Ali Yerlikaya, son dakika şehit, adıyaman saldırı, adıyaman polis, görev, polis memuru, Polis

27 Nis 2024 - 22:49 Adiyaman- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL