Son Dakika! Adıyaman'dan 2 şehit haberi birden geldi!

Bugün saat 20:15 sularında Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru kendi beylik silahıyla, Polis Merkezi Amiri, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirini yaralamıştı. Olayla ilgili acı haber geldi... Detaylar haberimizde...

Bugün saat 20:15 sularında Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru kendi beylik silahıyla, Polis Merkezi Amiri, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirini yaralamıştı. Olayla ilgili sosyal medyadan acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Merkezi amiri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirinin şehit olduğunu açıkladı.

İşte Yerlikaya'nın Paylaşımı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."