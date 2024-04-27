- Asayiş

Adıyaman’da sıcak saatler! Polis, polislere kurşun yağdırdı

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Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da sıcak saatler! Polis, polislere kurşun yağdırdı mask
Adıyaman’da sıcak saatler! Polis, polislere kurşun yağdırdı
Adıyaman’da sıcak saatler! Polis, polislere kurşun yağdırdı
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Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da sıcak saatler! Polis, polislere kurşun yağdırdı

Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da sıcak saatler! Polis, polislere kurşun yağdırdı
 
Adıyaman’da sıcak saatler! Polis, polislere kurşun yağdırdı
 
Adıyaman’da sıcak saatler! Polis, polislere kurşun yağdırdı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 22:34 Adiyaman- Asayiş

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