Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret

Vali Yazıcı fabrika ziyaretlerine; ilk olarak hem kendi markası altında hem de dünya genelinde tanınmış markalar için yüksek kalitede erkek gömlekleri tasarlayan ve üreten Zevigas Tekstil fabrikası ile başladı. Fabrikanın iş veren vekili olan Aziz Paşahan’dan, fabrikanın yıllık 1.2 milyon adet üretim kapasitesine sahip olduğu ve ilimizde 400 personellik istihdam alanı sağladıkları bilgisini aldı.

YAZICI FABRİKALARDAN ÜRETİM BİLGİLERİNİ ALDI

Akabinde Vali Yazıcı; bahçelerde toplanarak özenle kurutulan kayısıları, fabrika aşamasında sağlık ve hijyen koşullarını en üst seviyede tutarak işleyen Akbaş Organik Tarım Ürünleri fabrikasına ziyarette bulundu. Vali Yazıcı’ya ziyaretleri esnasında, işletme sahibi Ekrem Akbaş, 50 personel istihdam ettikleri ve yıllık 10.000 ton doğal üretim kapasitesi ile yurt içi ve yurt dışı talepleri karşıladıkları bilgisini verdi.

Ardından, yerli firmalardan olan Serinköy Tereyağları firmasına geçerek işletmenin ortakları; Yaşar Karaman, Abdurrahman Karaman ve Mehmet Karaman tarafından karşılanan Vali Ersin Yazıcı, işletme sahiplerinden fabrikanın 22 personel ile faaliyet gösterdiği ve yıllık bin ton tereyağı üreterek pazarlamayı gerçekleştirdikleri bilgisini aldı.

Son olarak Vali Yazıcı; çocuk ve yetişkin giyim üzerine üretim yapan Yeşilöz Tekstil fabrikasına giderek, işletme sahibi Enver Varol’dan; 390 personel ile yıllık 600 bin adet üretim yaptıkları bilgisini aldı.

Fabrikaların üretim tesislerini gezerek, işletme sahiplerinden bilgi alan ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, fabrika yönetimi ve çalışanlarına kolaylıklar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı.

Kaynak: BÜLTEN