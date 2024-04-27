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Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde, Malatya istihdamına ve ihracatına, yaptıkları üretim ve sağladıkları iş imkanları ile katkıda bulunan fabrikaları ziyaret etti. Vali Yazıcı’ya ziyaretlerinde, 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Yaşar eşlik etti.

Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret malatya haber mask
Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret malatya haber
Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret malatya haber
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Vali Yazıcı fabrika ziyaretlerine; ilk olarak hem kendi markası altında hem de dünya genelinde tanınmış markalar için yüksek kalitede erkek gömlekleri tasarlayan ve üreten Zevigas Tekstil fabrikası ile başladı. Fabrikanın iş veren vekili olan Aziz Paşahan’dan, fabrikanın yıllık 1.2 milyon adet üretim kapasitesine sahip olduğu ve ilimizde 400 personellik istihdam alanı sağladıkları bilgisini aldı.

Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret

YAZICI FABRİKALARDAN ÜRETİM BİLGİLERİNİ ALDI

Akabinde Vali Yazıcı; bahçelerde toplanarak özenle kurutulan kayısıları, fabrika aşamasında sağlık ve hijyen koşullarını en üst seviyede tutarak işleyen Akbaş Organik Tarım Ürünleri fabrikasına ziyarette bulundu. Vali Yazıcı’ya ziyaretleri esnasında, işletme sahibi Ekrem Akbaş, 50 personel istihdam ettikleri ve yıllık 10.000 ton doğal üretim kapasitesi ile yurt içi ve yurt dışı talepleri karşıladıkları bilgisini verdi. 

Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret

Ardından, yerli firmalardan olan Serinköy Tereyağları firmasına geçerek işletmenin ortakları; Yaşar Karaman, Abdurrahman Karaman ve Mehmet Karaman tarafından karşılanan Vali Ersin Yazıcı, işletme sahiplerinden fabrikanın 22 personel ile faaliyet gösterdiği ve yıllık bin ton tereyağı üreterek pazarlamayı gerçekleştirdikleri bilgisini aldı.

Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret

Son olarak Vali Yazıcı; çocuk ve yetişkin giyim üzerine üretim yapan Yeşilöz Tekstil fabrikasına giderek, işletme sahibi Enver Varol’dan; 390 personel ile yıllık 600 bin adet üretim yaptıkları bilgisini aldı.

Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret

Fabrikaların üretim tesislerini gezerek, işletme sahiplerinden bilgi alan ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, fabrika yönetimi ve çalışanlarına kolaylıklar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı.

Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret
 
Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret
 
Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret
 
Vali Ersin Yazıcı’dan OSB’deki fabrikalara ziyaret

Kaynak: BÜLTEN

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27 Nis 2024 - 22:07 Malatya- Gündem

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