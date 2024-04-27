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Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat!

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat! mask
Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat!
Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat!
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FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“29 Nisan Pazartesi saat 09.00-12.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Şahinkaya Köyü Veran  Mezra, Şahinkaya Köyü Şahinkaya bölgelerine,

Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat!

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-12.00 arasında Keban ilçesine bağlı Büklümlü Köyü bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-16.30 arasında Keban ilçesine bağlı Büklümlü Köyü, Ulupınar Köyü, Altıyaka Köyü Aşörgen Mezra, Bademli Köyü, Beydeğirmeni Köyü Melilan Mezra, Beydeğirmeni Köyü, Altıyaka Köyü Merkez Mevkii, Altıyaka Köyü Karşıyaka Mevkii, Altıyaka Köyü Dede Mezra, Akgömlek Köyü, Altınkürek Köyü Şüşan Mezra, Altınkürek Köyü Şahverdiyen Mevkii, Altınkürek Köyü, Altınkürek Köyü Yukarı Mevkii, Altınkürek Köyü Derince Mezrası  Mezra, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı  Mezra, Hacımustafaköy Köyü Dursunlar Mezra, Hacımustafaköy Köyü Karakavak Mezra, Hacımustafaköy Köyü Aktaş Mezra bölgelerine,

Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat!

net 

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-15.00 arasında Kovancılar ilçesine bağlı Şenova Köyü, Köprüdere Köyü bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Gökçe Köyü Yıldız Mezra, Gökçe Köyü Gökçe, Üniversite Mahallesi, Güntaşı Mahallesi, Sanayiosb Mahallesi, Yüzbaşı Mahallesi, Güneyçayırı Köyü Güneyçayırı, Aksaray Mahallesi bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-12.00 arasında Keban ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Baraj Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat!

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“29 Nisan Pazartesi saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Ortaçanak Köyü Elma Mevkii, Kuruca Köyü, Emtağ Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü, Kurudere Köyü, Aşağıköy Köyü, Dikme Köyü Ovacık Mezra, Emtağ Köyü Bani Mezra, Dikme Köyü Merkez Mevkii, Akdurmuş Köyü Dikme Mezra, Topalan Köyü bölgelerine

Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat!

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Bilaloğlu Köyü Yukarı Mevkii, Bilaloğlu Köyü Aşağı Mevkii, Çevrimpınar Köyü Alataş Mezra, Çevrimpınar Köyü Merkez Mevkii, Gökçekanat Köyü, Yolçatı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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27 Nis 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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