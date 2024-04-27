Elâzığ ve Bingöl Pazartesi günü dikkat!

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“29 Nisan Pazartesi saat 09.00-12.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Şahinkaya Köyü Veran Mezra, Şahinkaya Köyü Şahinkaya bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-12.00 arasında Keban ilçesine bağlı Büklümlü Köyü bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-16.30 arasında Keban ilçesine bağlı Büklümlü Köyü, Ulupınar Köyü, Altıyaka Köyü Aşörgen Mezra, Bademli Köyü, Beydeğirmeni Köyü Melilan Mezra, Beydeğirmeni Köyü, Altıyaka Köyü Merkez Mevkii, Altıyaka Köyü Karşıyaka Mevkii, Altıyaka Köyü Dede Mezra, Akgömlek Köyü, Altınkürek Köyü Şüşan Mezra, Altınkürek Köyü Şahverdiyen Mevkii, Altınkürek Köyü, Altınkürek Köyü Yukarı Mevkii, Altınkürek Köyü Derince Mezrası Mezra, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Hacımustafaköy Köyü Dursunlar Mezra, Hacımustafaköy Köyü Karakavak Mezra, Hacımustafaköy Köyü Aktaş Mezra bölgelerine,

net

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-15.00 arasında Kovancılar ilçesine bağlı Şenova Köyü, Köprüdere Köyü bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Gökçe Köyü Yıldız Mezra, Gökçe Köyü Gökçe, Üniversite Mahallesi, Güntaşı Mahallesi, Sanayiosb Mahallesi, Yüzbaşı Mahallesi, Güneyçayırı Köyü Güneyçayırı, Aksaray Mahallesi bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-12.00 arasında Keban ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Baraj Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“29 Nisan Pazartesi saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Ortaçanak Köyü Elma Mevkii, Kuruca Köyü, Emtağ Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü, Kurudere Köyü, Aşağıköy Köyü, Dikme Köyü Ovacık Mezra, Emtağ Köyü Bani Mezra, Dikme Köyü Merkez Mevkii, Akdurmuş Köyü Dikme Mezra, Topalan Köyü bölgelerine

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Bilaloğlu Köyü Yukarı Mevkii, Bilaloğlu Köyü Aşağı Mevkii, Çevrimpınar Köyü Alataş Mezra, Çevrimpınar Köyü Merkez Mevkii, Gökçekanat Köyü, Yolçatı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.