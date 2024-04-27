Adana ve Mersin 29 Nisan Pazartesi günü bu saatlere dikkat

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallerde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

“29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17.00 arasında Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı, 10615, 10613, 10609, 10605, 10600 bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 08.30-11.30 arasında Çukurova ilçesine bağlı 78110, 78105, Ahmet Sapmaz, 78107, Kasım Ener, 78113, 78053, 78055, 78059, 78083, 78084, 78090, 78093, 78094, 78095, 78096, Ahmet Sapmaz, Barış Manço, Şehit Mustafa Özbek bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-15.00 arasında İmamoğlu ilçesine 959, 961, 963, 965, 966, 968, 972, 973, 976, 977, 980, Ağzıkaraca, Avşarlar-, Çiftlik, Ekşiler, Tarsuslu-, Ayvalı, 1286, 1287, 1290, 1292, 1292/1, 1293, 1293/1, 1295, 1299, 1303, 1305, 1306, 1315, Ufacıkören bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 10.00-17.00 arasında Karataş ilçesine bağlı Helvacı, Oymaklı, Sirkenli, Yüzbaşı bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-15.00 arasında Sarıçam ilçesine bağlı Çirişgediği, 16126, Kargakekeç bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17.00 arasında Yüreğir ilçesine bağlı 163-, 170-, 5832, 5850, 5851, 5852, 5855, 5858, 5862, 5865, 5869, 5873, 5876, 5878, 5879, 5881, 5886, Savtlılar, Şeyh Murat_1, 157, 6174, 6175, 6176, 6185, 6186, 6189, 6192, 6193, 6194, 6199, 6200, 6203, 6208, 6212, 6214, Ata, Cumhuriyet_1, Süleyman Vahit, Yasin Ortatepe, 1507, 6147, 6152, 6154, 6156, 6160, 6161, İnnaplı, Kanal_2, Kıyıboyu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallende planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

“29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17.00 arasında Akdeniz ilçesine bağlı Atatürk-4, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera, Seçkin, Şıh İbrahim Hekim, Muştu, Serhat, Şirin, Dağlıoğlu, Dikbaş, Çılgın, Aşık Veysel, Talimgah, Fevzi Çakmak_2, Kargılı Koyak, 38301, Göz Taşı, Kumluk, Bağlar, Eski Tarsus, İnler, Mustafa Kemal, Killik Mevki, Dedeler Merkez, Kerimler, Sayköy, Taşkuyu bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.30-17.00 arasında Anamur ilçesine bağlı Koyak bölgesine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17.00 arasında Aydıncık ilçesine bağlı Karagöz, Kaş/1, Fatmasuyu, Çevik, Açık, Yıldırım Beyazıt, Hal, Kaş_1, Karaseki, Gözmen, Anamur/1, Fevzi Çakmak, Anamur, Çırakli, Batur, Gülüm, Hastane-, Karagöz, 2.Ortatepe, Yılmaz, S.Çakmakoğlu Caddesi, Toprak-, Aynacı, Çiftçiler, Ünlü, Yetiş, Atatürk, Göklevent, Buldurluoğlu, Vezir/1, D.S.İ, Tüysüzoğlu, Cumhuriyet/2, Kıbrıslılar, Bozdemir, Telefon, Toprak, Cumhuriyet, Vezir bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17.00 arasında Aydıncık ilçesine bağlı Göklevent/1, S.Çakmakoğlu, Gülnar, Kumluk, Pınar, Göktaş, Kapız, Türbe, Hacıbahattin/4, Fatih Sultan-, Hacıbahattin/3, Hacıbahattin/9, Türbe/1, Hacıbahattin/2, Hacıbahattin 1, Hacıbahattin, Barbaros, Atatürk/1, Aydın/1, Şakir, Nazilli, Sudeposu, Şafak, Cami, Dörtayak, Merkez, Aydın, Hacıbahattin/1, Şeker bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17-00 arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı Şahar, Çiriş, Kayacı Vadisi, Avtepeler, Biçerler, Şaar, 7016, Ali Kiya_1, Bahçelievler, 7008, 7010, Cumhuriyet_4, Gülşenler, Bilge, Türkmen, 7034, Çiğdem_1, Huzur, 7015, Tartarroğlu, Çoban, Börteçine, Güzeloluk, Köşkerli, 8003, Yarenler, Güneyliler, Tollular, 8004 bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17-00 arasında Gülnar ilçesine bağlı Akçayayla, Bozağaç, Mezaralanı, Yassıbağ bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17-00 arasında Mut ilçesine bağlı İşemik, Kumru Mevkii, Kaymeri, Kozlar bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17-00 arasında Silifke ilçesine bağlı Kurtuluş_1 bölgesine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.00-17-00 arasında Tarsus ilçesine bağlı Aşık Veysel, Talimgah, Fevzi Çakmak_2, Kargılı Koyak, 38301, Göz Taşı, Kumluk, Bağlar, Eski Tarsus, İnler, Mustafa Kemal, Killik Mevki, Dedeler Merkez, Kerimler, Sayköy, Taşkuyu bölgelerine,

29 Nisan Pazartesi saat 09.30-17-30 arasında Yenişehir ilçesine bağlı 16, 1817, 1659, 1661, 1, 1763, 1772, 1762, 1758, 1759 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.