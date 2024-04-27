Sahte güneş gözlüklerine dikkat! Satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Gaziantep Gözlükçüler ve Optisyenler Odası Malatya İl Temsilcisi Ender Gürer yaz aylarıyla beraber güneş gözlüğü satışlarının da başladığını söyleyerek yetkin olmayan, sahte güneş gözlüklerine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Polarize camlı, güneşin UV ışınlarına karşı koruyuculuğu onaylanmış gözlüklerin kullanılması gerektiğinin altını çizen Gürer, sahte güneş gözlüklerinin uzun vadede göze ciddi zararlar verebileceğini açıkladı.

Trafikte güneşin yol görüşünü engellememesi için de güneş gözlüğü kullanmanın önemine değinen Gürer, “Güneş gözlükleri göz sağlığı açısından olduğu kadar trafikte doğru bir yol görüşü açısından da önem arz ediyor. Özellikle polarize camlı, kaliteli bir güneş gözlüğü, kaza riskini bile önler” şeklinde konuştu.

“GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KAZA RİSKİNİ BİLE ÖNLER”

Güneş gözlüğünün trafikteki kullanımına dikkat çeken Gaziantep Gözlükçüler ve Optisyenler Odası Malatya İl Temsilcisi Ender Gürer, “Yaz ayları geldi. Güneş gözlüklerine talep arttı. Özellikle yaz mevsiminin başlamasıyla beraber, mart ve haziran aylarında talepler başlıyor. Eylül ekim aylarına kadar satışlarımız devam ediyor. İnsanlar tatile giderken, uzun yola giderken, özellikle araç kullananlar trafikte güneşten etkilenmemek için güneş gözlüğü ediniyorlar. Otobüs, minibüs şoförleri için de sürekli bir ihtiyaç. Güneş gözlükleri göz sağlığı açısından olduğu kadar trafikte doğru bir yol görüşü açısından da önem arz ediyor. Özellikle polarize camlı, kaliteli bir güneş gözlüğü, kaza riskini bile önler. Çünkü güneşin parlamasıyla, direkt olarak göze yansımasıyla, özellikle sabah saatlerinde bir körlük meydana geliyor ve görüş kısıtlanıyor. Güneş gözlüğü bunu engelliyor” şeklinde konuştu.

“OLUMSUZ SONUÇLARI ORTAYA ÇIKIYOR”

Optisyen dükkânlarından alınan gözlüklere güvenilebileceğini söyleyen Gürer, koruyucu özelliği olmayan sahte güneş gözlüklerinin ise göze oldukça zarar verebileceğini ifade etti. Gürer, “Kaliteli bir güneş gözlüğü için iyi bir marka alınmaya özen gösterilmeli. Özellikleriyle bilinen bir marka edinmek daha önemli olabiliyor. Güneş gözlükleri camdan cama da farklılık gösteriyor. Güneş gözlüklerinde polarize cam özelliği olması daha iyi. UV 400 dediğimiz özelliğin de bulunması lazım. Bu özellikli camlar ultraviyole güneş ışınlarına karşı oldukça koruyucudur. İşportadan, mağazalardan, bijuterilerden alınan gözlüklerin kalitesi düşük oluyor. Bu yüzden sadece optik mağazalardan gerçekten işe yarayacak gözlüklerin edinilmesi bu yönden çok önemli. Vatandaşlarımızın da sadece bilimsel olarak işe yarayacak, optik mağazalardan güneş gözlükleri almasını önemle tavsiye ederim. Sahte ve yetkin olmayan yerlerden alınan gözlüklerin göze oldukça zararı var. İlk kullanımda kendisini göstermese de belli bir zamandan sonra gözdeki olumsuz sonuçları ortaya çıkıyor. Optisyenlik mağazalarında satılan gözlüklerden rahatlıkla alabilirsiniz, bu mağazalardan alınan gözlüklerden endişe duymayın. Çünkü bu dükkânlar Sağlık Bakanlığı denetiminde. Bu ürünler Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da denetlenmektedir. Gümrükten itibaren faturalı olarak denetleniyor ve hepsi faturalı olarak geliyor. Avrupa standartlarında CE damgası da ürünlerde yer alıyor. Bu yüzden bir gözlükçüde satılan hiçbir gözlük merdiven altı dediğimiz, göze hiçbir yararı bulunmayan hatta zararı bulunan gözlüklerden değildir. Optik dükkânlarda satılan gözlükler rahatla alınabilir, optikçiler dışında bir yerden gözlük alınmaması gerekir” ifadelerine yer verdi.

“LENS KULLANIMI ENGEL DEĞİL”

“Lens kullananlar güneş gözlüğü kullanabilir mi?” sorusunu da cevaplandıran Gürer, güneş gözlüğünün lens kullananlar herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini, faydasının bulunduğunu ifade etti. Gürer, “Lens kullanan vatandaşlar da güneş gözlüğü kullanabilir. Bu konuda da herhangi bir kısıtlama veya sorun bulunmamaktadır. Hatta daha da koruyucu bir özellik sağlar. Lens kullananlar güneş gözlüğü kullanırken daha rahat ederler. Güneş ışınlarının sebep olduğu kaşınma, yanma, sulanma gibi durumları engeller” dedi.

“BİRÇOK MESLEKTAŞIMIN İŞ YERİ YIKILDI”

Son olarak belirttiği özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Gaziantep Gözlükçüler ve Optisyenler Odası Malatya İl Temsilcisi Ender Gürer, “Güneş gözlüğü edinirken bu belirttiğimiz özelliklere dikkat edilmelidir. Bunun dışında Malatya’mızın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Meslektaşlarımızın bazı genel problemleri var. Birçok meslektaşımın iş yeri yıkıldı, konteynerde hizmet vermeye devam ediyorlar. Bir an önce çarşımızın yapılmasını ve hizmetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.