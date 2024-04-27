Görme engelli öğrencisine maçı anlattı

Sivas’ta bir öğretmen görme engelli öğrencisine maçı anlatması görenlerin takdirini topladı.
Sivas Valiliği tarafından 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında 300 öğrenci Sivasspor-Konyaspor maçını tribünde izledi.
Öğrenciler arasında en çok dikkati ise Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi görme engelli Yasin Kavak çekti.
Görme engeline rağmen maçı izlemeye gelen Kavak’a müsabakayı Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Kundakçı anlattı. Öğretmenin bu davranışı görenlerden takdir topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.