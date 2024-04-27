Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol’u, yarı finaldeyse Bulgar sporcu Venelina Poptoleva’yı geçerek finale yükselen 54 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool’u üç rauntta da 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.
2019’da İspanya/Alcobendas, 2022’de de Karadağ/Budva’da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Çakıroğlu, 4. kez final mücadelesi verdiği 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda kariyerindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.
Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Çakıroğlu, 4. kez finale kaldığı organizasyonda 3. altınını kazanmış oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.