Fenerbahçe derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı

Trendyol Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli futbolcular ve teknik büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra sevincini taraftarıyla paylaştı. Tribünlere giden futbolcular galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı