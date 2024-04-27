- Spor

Fenerbahçe derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Fenerbahçe derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Fenerbahçe derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli futbolcular ve teknik büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra sevincini taraftarıyla paylaştı. Tribünlere giden futbolcular galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, beşiktaş, son dakika, son dakika Beşiktaş, Süper Lig

27 Nis 2024 - 21:37 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL