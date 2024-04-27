Beşiktaş, bu sezon 4 derbide 3 kırmızı kart gördü

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 4 derbide 3 kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü 82. dakikada Cenk Tosun’dan geldi. Kartal’da Al-Musrati de 25. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.
Siyah-beyazlı futbolcular, bu kırmızıyla 2023-2024 sezonunda oynadığı 4 derbide 3 ihraç yaşadı.
Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 kaybedilen maçta Mert Günok, 28. haftada sarı-kırmızılıların Tüpraş Stadyumu’nda 1-0 kazandığı müsabakada Colley kızarmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.