- Spor

Beşiktaş, bu sezon 4 derbide 3 kırmızı kart gördü

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 4 derbide 3 kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, bu sezon 4 derbide 3 kırmızı kart gördü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 4 derbide 3 kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, bu sezon 4 derbide 3 kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü 82. dakikada Cenk Tosun’dan geldi. Kartal’da Al-Musrati de 25. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu kırmızıyla 2023-2024 sezonunda oynadığı 4 derbide 3 ihraç yaşadı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 kaybedilen maçta Mert Günok, 28. haftada sarı-kırmızılıların Tüpraş Stadyumu’nda 1-0 kazandığı müsabakada Colley kızarmıştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, son dakika, Trendyol Süper Lig, Süper Lig, Al-Musrati

27 Nis 2024 - 21:35 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL