- Spor

İsmail Kartal, son 8 derbiyi kaybetmedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 10. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 8 derbi mücadelesini kaybetmedi.

İsmail Kartal, son 8 derbiyi kaybetmedi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbiye çıktı. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a rakip oldu. İsmail Kartal, Beşiktaş’la oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe yönetiminde Galatasaray’a karşı da 5 maçta takımının başında olan Kartal, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İsmail Kartal, takımının başında çıktığı son 8 derbide ise mağlubiyet yaşamadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ismail kartal, son dakika, son dakika İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig, son dakika Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, beşiktaş, Süper Lig, galatasaray

27 Nis 2024 - 21:34 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL