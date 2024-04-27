İsmail Kartal, son 8 derbiyi kaybetmedi

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbiye çıktı. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a rakip oldu. İsmail Kartal, Beşiktaş’la oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe yönetiminde Galatasaray’a karşı da 5 maçta takımının başında olan Kartal, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İsmail Kartal, takımının başında çıktığı son 8 derbide ise mağlubiyet yaşamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.