İrfan Can Kahveci, 18. golüne imza attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlarda 18. golüne imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Kariyerinin de en iyi sezonunu yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, üst üste 3 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı. Başarılı oyuncu ligde Sivasspor ve Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarında gol sevinci yaşadı. Derbinin 69. dakikasında Szymanski'nin pasında topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı.
Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol, 7 asistlik performans sergileyen İrfan Can, Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 kez gol sevinci yaşadı. Başarılı orta saha bu sezon sarı-lacivertli forma altında 18. golüne ulaştı.
Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.