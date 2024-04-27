Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sahasında 3 sezon sonra mağlup etti

Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıları sahasında 3 sezon sonra yendi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini Aralık 2019'da 3-1'lik skorla elde eden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, bugün de sahadan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 89'a yükseltirken, Beşiktaş 51 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak, siyah-beyazlılar ise evinde Çaykur Rizespor ile oynayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.