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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sahasında 3 sezon sonra mağlup etti

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Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıları sahasında 3 sezon sonra yendi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sahasında 3 sezon sonra mağlup etti mask
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Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıları sahasında 3 sezon sonra yendi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sahasında 3 sezon sonra mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini Aralık 2019'da 3-1'lik skorla elde eden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, bugün de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 89'a yükseltirken, Beşiktaş 51 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak, siyah-beyazlılar ise evinde Çaykur Rizespor ile oynayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 21:30 - Spor

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