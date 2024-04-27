Fenerbahçe'den 23 maçlık yenilmezlik serisi

Trendyol Süper Lig’de sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.
Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler; Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 89'a yükseltti. Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 23 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.