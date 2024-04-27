9 sezon sonra Fenerbahçe’ye iki kez kaybetti

Beşiktaş, Süper Lig’de 2014-2015 sezonundan sonra ilk kez Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da mağlup ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 9 sezon sonra bir ilki yaşadı. Kartal, ligde 2014-2015 sezonunun ardından ilk kez sarı-lacivertli ekiple oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.
Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe’ye 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetmişti.
Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4’ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.