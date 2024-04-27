9 sezon sonra Fenerbahçe’ye iki kez kaybetti

Beşiktaş, Süper Lig’de 2014-2015 sezonundan sonra ilk kez Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da mağlup ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 9 sezon sonra bir ilki yaşadı. Kartal, ligde 2014-2015 sezonunun ardından ilk kez sarı-lacivertli ekiple oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe’ye 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetmişti.

Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4’ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı