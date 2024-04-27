O futbolcuya, Fenerbahçe tribünlerinden alkış

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken tribünler tarafından alkışlandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Tabelada numarasını gören genç oyuncu, uzak köşeden sahayı terk etti. Bu sezon gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünler de Semih'i oyundan çıkarken alkışladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.