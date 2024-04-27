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O oyuncunun derbilerde şansı tutmuyor

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Beşiktaş’ın 28 yaşındaki futbolcusu Al-Musrati, siyah-beyazlı forma altında çıktığı derbilerde Galatasaray maçında kendi kalesine gol atarken, Fenerbahçe karşısında ise kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

O oyuncunun derbilerde şansı tutmuyor mask
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Beşiktaş’ın 28 yaşındaki futbolcusu Al-Musrati, siyah-beyazlı forma altında çıktığı derbilerde Galatasaray maçında kendi kalesine gol atarken, Fenerbahçe karşısında ise kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

O oyuncunun derbilerde şansı tutmuyor

Beşiktaş’ın, Portekiz ekibi Braga'dan 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Al-Musrati, siyah-beyazlı forma altında çıktığı derbilerde şansı tutmuyor. Libyalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu’na oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kaybettiği Galatasaray karşılaşmasında kendi kalesine gol atmıştı.

Musrati, ligin 34. haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinde ise 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kaybetti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 21:23 - Spor

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