O oyuncunun derbilerde şansı tutmuyor

Beşiktaş’ın 28 yaşındaki futbolcusu Al-Musrati, siyah-beyazlı forma altında çıktığı derbilerde Galatasaray maçında kendi kalesine gol atarken, Fenerbahçe karşısında ise kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.
Beşiktaş’ın, Portekiz ekibi Braga'dan 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Al-Musrati, siyah-beyazlı forma altında çıktığı derbilerde şansı tutmuyor. Libyalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu’na oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kaybettiği Galatasaray karşılaşmasında kendi kalesine gol atmıştı.
Musrati, ligin 34. haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinde ise 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.